Seieren glapp for Vålerenga borte mot Sarpsborg: – Surt

– Det er selvfølgelig surt når man leder så lenge, men det er et godt Sarpsborg-lag vi møter. De skaper en del sjanser og legger trykk på oss på slutten, sa Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal til TV 2.

76 minutter var spilt da Frederik Carstensen sørget for at det ble ett poeng til hvert av lagene. Dansken knuste Vinicius Nogueira i hodeduellen og styrte inn 1-1 på bakerste stolpe.

– Det var deilig med poeng. Jeg er glad for at vi reiser oss og får scoret et mål, sa Carstensen.

Før hvilen hadde Magnus Riisnæs sendt gjestene i føringen. Riisnæs ble hælflikket gjennom av Bjørdal, og fra spiss vinkel banket han ballen i nettet.

Både før og etter scoringen var Christian Michelsens menn vel så gode som gjestene i banespillet og styrte mye av kampen. De hadde likevel problemer med å omsette mulighetene sine i scoringer.

– Vi brenner for mange sjanser til at vi skal ta med oss tre poeng i dag. Litt skarpere i dag, så skal vi klare å dra med oss tre poeng, sa Sarpsborg-kaptein Jo Inge Berget.

I sesongåpningen slo Geir Bakkes menn Viking 3-1, og søndagens uavgjortresultat kom også mot en god motstander. Sarpsborg imponerte med 2-0-seier over Molde i seriestarten, og begge lag viste gode takter også søndag.

Sarpsborg møter Sprint-Jeløy i cupen søndag, før turen går til Oslo for bortemøtet med KFUM i Eliteserien en drøy uke senere. Vålerenga spiller borte mot Fredrikstad onsdag, før de møter Gamle Oslo i cupen søndag.