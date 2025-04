Sandefjord påførte Molde ny kjempesmell: – Faller helt sammen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Islendingen Stefán Ingi Sigurdarson ble den store helten med to scoringer før pause. Sandefjord styrte mye på hjemmebane og kunne til slutt juble for sesongens første seier. Laget fra hvalfangerbyen åpnet sesongen med tap for KFUM.

– Jeg følte at vi hadde kontroll i store deler av kampen. Etter de første fem minuttene fikk vi kampen inn i vårt spor. Jeg er veldig glad, sa Sigurdarson til TV 2.

– Vi steppet skikkelig opp og viste hva som bor i oss. Vi hadde litt lavere skuldre, sa Sandefjord-trener Andreas Tegström.

Molde startet sesongen blekt med 0-2 for Sarpsborg på hjemmebane. Søndag skulle laget løfte seg, men ble i stedet holdt i sjakk av Sandefjord.

– Vi åpner kampen på en god måte. Vi skaper store sjanser, og så får vi et mål imot oss og faller helt sammen. Det er store avstander, og vi tar ikke ansvar, sa Molde-trener Per-Mathias Høgmo til TV 2.

– Siste halvdel av 1. omgang er stryk. Det er mitt ansvar. Men det er masse bra å ta med seg fra 2. omgang.

Måldobbel

Vertene presset høyt fra start og fikk belønning etter 23 minutter. Innlegget fra Evangelos Patoulidis gikk gjennom hele feltet og til Sigurdarson, som nikket hjemmelaget i ledelsen.

Etter en halvtime måtte Molde-profilen Mats Møller Dæhli byttes ut etter å ha fått en smell i en hodeduell. Midtbanemannen holdt seg til nakken og kunne ikke fortsette.

Før pause ble vondt til verre. Ballen ventet på 16-meterstreken, og Sigurdarson fornektet seg ikke da han skjøt helt ute i hjørnet.

Blemme

Molde presset på for redusering, men ti minutter før slutt slo hjemmelaget til etter en kjempebrøler. Mads Enggård spilte bort ballen i eget felt, og Elias Jemal fikk en enkel jobb med å sette den i mål på pasning fra Sebastian Holm Mathisen.

– Det er alltid morsomt å gjøre mål. Jeg synes vi startet litt seigt, men vi tok raskt over kampen. Vi fikk mye selvtillit etter Stefans to mål, sa Jemal til TV 2.

Molde har regjerende mester Bodø/Glimt på hjemmebane i neste serierunde 21. april. Førstkommende søndag venter Elnesvågen i første runde av cupen.

Sandefjord skal først møte Teie i cupen før Fredrikstad venter i neste seriekamp.