PSG sikret seriegullet før Villa-kampen: – Målet er å vinne alt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fire dager før hjemmekampen mot Aston Villa i mesterligaens kvartfinale kunne den franske storklubben feire nok en tittel. PSG trengte bare ett poeng ettersom laget allerede hadde 21 poengs luke til nærmeste rival Monaco med sju runder igjen.

Désiré Doués scoring tidlig i 2. omgang avgjorde kampen. Ubeseirede PSG har 23 seire og fem uavgjorte kamper i serien. Laget kan bli det første som går ubeseiret gjennom en hel sesong i Ligue 1.

Klubben er seriemester for 11. gang på de 13 siste sesongene.

– Målet vårt er å vinne alt, sa lagkaptein Marquinhos til beIN Sports. Han er blitt fransk seriemester ti ganger siden han signerte for klubben i 2013.

Belønning

– Det er en god følelse å være mester allerede nå. Det er belønning for arbeidet vi har lagt ned gjennom sesongen, for at vi presterer på jevnt høyt nivå. Laget fortjener det.

Marquinhos er utestengt i den første kampen mot Aston Villa.

PSGs 13 serietitler er klart flest i Frankrike. Eirik Hornelands klubb Saint-Étienne har nest flest med 10, men den forrige kom helt tilbake i 1981.

Spillere som Ousmane Dembélé og Bradley Barcola ble hvilt fra start lørdag, men de kom innpå da laget slet i 2. omgang.

Full pott

Doué scoret på innlegg fra Khvicha Kvaratskhelia i det 55. minutt. Trener Luis Enrique kan fortsatt skryte av å ha ført PSG til seier i samtlige hjemlige turneringer siden han ble ansatt foran fjorårssesongen.

Tidligere i uka tok PSG seg til cupfinale ved å vende 0-2 til 4-2 i semifinalen mot Dunkerque.