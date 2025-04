Ovetsjkin ble historisk – tidenes mestscorende i NHLs grunnserie

Washington Capitals-kaptein Ovetsjkin tangerte Gretzkys 894 mål da han scoret to ganger i fredagens kamp mot Chicago Blackhawks. På tribunen satt 64 år gamle Gretzky, «The great one», og fikk se at «The great eight» tok ham igjen.

Ovetsjkin ble spurt av treneren om han ville på isen da Blackhawks tok ut keeper i sluttminuttene, men han avslo. Han sa at han ikke ville sette rekord med et skudd i tomt bur.

Søndag kunne Ovetsjkin trone alene øverst på listen med mål i bortekampen mot New York Islanders, og scoringen kom i et overtallsspill midtveis i 2. periode. Russeren fikk en pasning fra Tom Wilson og sendte et håndleddsskudd i nettet bak landsmannen Ilja Sorokin. Aldri er vel et reduseringsmål til 1-2 feiret slik. Ovetsjkin jublet ved å kaste seg på magen, og hele laget kom på isen for å hylle ham.

Det var hans 325. mål i overtallsspill. Også det er NHL-rekord.

Hyllet av Gretzky

På tribunen klappet Gretzky for sin overmann. Oppgjøret ble etterpå satt på pause i lang tid mens Ovetsjkin ble hyllet med taler. Også Ovetsjkins familie og Gretzky kom ned på isen.

– Jeg vet hvor vanskelig det er å komme til 894 mål. 895 er utrolig spesielt. Gratulerer til hele familien hans, sa Gretzky etter å ha tatt Ovetsjkin i hånden og gratulert ham.

– De sier at rekorder er til for å slås, men jeg vet ikke hvem som skal klare å score så mange mål som dette, la han til.

Gretzky scoret 894 mål på 1487 grunnseriekamper for Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues og New York Rangers før han la opp i 1999. Han hadde rekorden i 31 år og 14 dager etter at han passerte Gordie Howe i 1994.

Har fortsatt poengrekord

Ovetsjkin tangerte rekorden i sin 1486. grunnseriekamp, altså brukte han en kamp færre enn Gretzky. Han har spilt hele sin NHL-karriere i Capitals og debuterte der i 2005. Fortsatt gjenstår fem kamper av grunnserien for laget hans denne sesongen.

I sin tale etter rekordmålet takket Ovetsjkin alle sine lagkamerater og andre Capitals-ansatte samt tilhengerne for å ha hjulpet ham til milepælen.

– For en dag, hva? Men jeg sier alltid at dette er en lagsport, og alle har bidratt, sa han.

At allerede sluttspillklare Capitals tapte kampen 1-4 spilte liten rolle.

Selv om Gretzkys målrekord på 894 er imponerende, er det hans poengrekord som virker uoppnåelig. Med 1963 assist noterte Gretzky 2857 målpoeng totalt. Det er 970 flere enn nærmeste rival, Mark Messier. Ovetsjkin ble 9. mars den ellevte NHL-spilleren som har nådd 1600 målpoeng.