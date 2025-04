Løperbrødrene til Jakob Ingebrigtsen klare for å vitne mot faren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Eldstebror Kristoffer Ingebrigtsen har allerede vitnet i straffesaken mot faren. Han fortalte om situasjoner der faren var voldelig mot ham selv, broren Henrik og lillesøsteren, og sa at minnene har brent seg fast i ham for alltid, hendelser som ikke er med i tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen.

Mandag og tirsdag skal Henrik og Filip Ingebrigtsen vitne i rettssaken.

– Dere kan vente dere lignende historier neste uke, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til NTB.

Alle Gjert Ingebrigtsens sju barn skal i vitneboksen i straffesaken mot faren. Larsen og aktor Angjerd Kvernenes sier det er av betydning at resten av søskenflokken også forteller om hendelser fra sin egen barndom og oppvekst, selv om de ikke har status som fornærmede.

Den kjente friidrettstreneren er tiltalt for å ha mishandlet Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren (18) ved gjentatte trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og andre krenkelser over flere år.

– Det er et regime over tid som skal beskrives i sånne saker. Det blir en samlet bevisvurdering av det som kommer fram i saken, sier Kvernenes.

Kan vise en tilbøyelighet

Storebrødrenes forklaringer vil kunne kaste lys over hvorvidt de også ha opplevd psykisk og fysisk mishandling over tid i barn- og ungdomstid. Dette vil være såkalte modusbevis, bevis som støtter påstanden om at tiltalte har en tilbøyelighet til å bryte visse straffebud.

Da Kristoffer Ingebrigtsen forklarte seg torsdag, husket han ikke, og kunne derfor ikke verifisere, flere av de konkrete tiltalepunktene om vold mot småsøsknene. Likevel mener Larsen hans vitnemål er av stor betydning, fordi han fortalte om voldshendelser fra før punktene i tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen, og at det kan være et mønster fra tiltaltes side som strekker seg helt tilbake til 1990-tallet.

– Det er ganske grove hendelser som han var vitne til, da lillesøsteren var enda yngre, sier hun.

Forsvarer: liten betydning

Forsvarer og advokat John Christian Elden sier dette om voldshendelsene eldstebroren fortalte om:

– Vi mener det har liten betydning. Det som har betydning, er hva han sa konkret om de to personene som er fornærmet i saken. Da ga han uttrykk for at han ikke visste noe om noen voldsepisoder eller lignende.

Elden tillegger det heller ikke stor vekt at Kristoffer bekreftet småsøsknenes beskrivelser av hyppig kjefting og munnhoggeri, hytting med pekefinger opp i ansiktet, trusler og knipsing i ansiktet. Elden beskriver det som at de har forklart seg om en «hissig stemning» i hjemmet.

Han regner med at Henrik og Filip Ingebrigtsens vil forklare seg på samme måte som de gjorde i politiforklaringene sine. Når det gjelder konkrete voldshendelser som kommer fram utover tiltalen, påpeker Elden at dette er punkter som er henlagt.

– Det vedrører ikke tiltalebeslutningen i denne saken, sier han og legger til at forsvarerne derfor ikke har noen motbevisførsel rettet mot slike opplysninger.

Bistandsadvokat: styrker historien

Bistandsadvokat Larsen er ikke så bekymret over at Kristoffer Ingebrigtsen ikke kunne verifisere voldsepisodene fra lillebroren Jakobs oppvekst.

– De har jo ikke vært så mye sammen, så han ikke har sett og observert de tingene han hadde flyttet ut av. Men Jakobs forklaringer står veldig godt på egne bein. Og han har to brødre som kommer til uka og kan fortelle, som har vært mye mer sammen og sett hva han opplever, sier hun.

Når det gjelder betydningen av hendelsene storebrødrene har opplevd selv, står hun fast ved at historiene om det de opplevde, styrker historien, selv om sakene er foreldet eller henlagt av andre grunner.

– Det kan det ikke være noen tvil om. Ingen kan stå her og mene noe annet, tenker jeg.