Liverpool kollapset mot Fulham – avga poeng i tittelstriden

Arsenal tapte to poeng i gullkampen da laget ble holdt til uavgjort av Everton lørdag, men er likevel ett poeng nærmere Merseyside-klubben enn før runden. Rødtrøyene leder med elleve poeng når det gjenstår sju runder.

Alexis Mac Allister skaffet rødtrøyene fordelen mot Fulham før kvarteret var spilt. Så kollapset Liverpool.

Først banket Ryan Sessegnon inn 1-1 på halv volley, før Alex Iwobi vendte til 2-1. I forkant sendte Andy Robertson en tversoverpasning rett i beina til målscoreren. Vondt ble til verre da Virgil van Dijk rotet det til i bakerste ledd, og Rodrigo Muniz Cavalho ordnet 3-1 før dommeren hadde blåst til pause.

Luis Diaz tente håpet etter halvspilt 2. omgang, men det ble for lite for sent for gjestene.

Nederlaget var Liverpools andre denne ligasesongen. Forrige tap i Premier League kom mot Nottingham Forest 14. september. Siden tok laget poeng i 26 strake kamper.

Fulham har levert en god sesong og er på åttendeplassen etter 31 spilte runder. Laget er fortsatt med i kampen om europacupplassene.

Arne Slots menn kan sikre seriegullet med seirer over West Ham, Leicester, Tottenham og Chelsea i de neste kampene.