Klønete selvmål og Tripic-straffe hjalp Viking til seier mot KFUM Oslo

Da var det Haitam Aleesami som klønet det til. I det 74. minutt av søndagens kamp gjemte Tønnessen hodet i hendene. Etter flipperspill i eget felt, der flere av lagkameratene mislyktes med klareringer, sparket han plutselig ballen rett i eget mål.

– Kampen var ufattelig tøff, og det hjelper ikke å ødelegge for laget. Jeg har ikke klart å tenke gjennom hva som skjer, om jeg prøver å spille tilbake til keeper eller om jeg prøver å klarere og ikke klarer å stokke beina, sa Tønnessen til TV 2.

Målet satte fyr på en kamp der det til da hadde vært lenge mellom sjansene. Rett etter ble skuddforsøk fra Simen Hestnes og Amin Nouri blokkert av Viking-forsvarere, og så kom Viking-innbytter Nicholas D’Agostino helt alene gjennom på kontringen, men skjøt i stolpen.

I det 83. minutt fastsatte Viking-kaptein Zlatko Tripic resultatet på straffespark etter at Simen Kvia-Egeskog ble felt av Sverre Sandal. Tripic feiret med tommelen i munnen og ballen under drakten for å markere at han skal bli far for annen gang.

– Det blir et nytt medlem i Viking-familien. Å være pappa er det beste som har skjedd meg, sa han til TV 2 etter kampen.

Moussa Njie ga KFUM ledelsen i det 29. minutt, men Jost Urbancic utlignet ti minutter senere, begge med sitt lags første avslutning i kampen.

Det betydde ikke at det var mangel på situasjoner i første omgang.

VAR strøk straffe

Kampen var så vidt fem minutter gammel da Tripic skar inn fra høyresiden og havnet i klinsj med Tønnessen. Henrik Heggheim overtok ballen og gikk ned i duell med David Hickson. Dommer Tore Hansen pekte på straffemerket, og Tripic gjorde seg klar til å skyte, men VAR grep inn.

Etter flere minutter ble Hansen kalt ut til VAR-skjermen, og tre minutter og 45 sekunder etter at han dømte straffesparket opphevet han avgjørelsen. På X meldte NFF gjennom sin VAR-info-konto at vurderingen var at det var minimal kontakt.

Tripic fikk ikke skutt, og først etter en snau halvtime fikk kampen den første avslutningen. Det førte til at KFUM Oslo tok ledelsen, etter gode prestasjoner av Johannes Hummelvoll-Nuñez og Njie.

Hummelvoll-Nuñez fikk ballen feilvendt ved midtstreken, vendte og slo en lur stikker i bakrom. Njie løp fra Anders Bloch Bærtelsen og vippet ballen elegant over Viking-keeper Thomas Kinn. Sistnevnte måtte hoppe inn på kort varsel da Arild Østbø fikk en kjenning i hamstringen under oppvarmingen.

Tripic sentral

Viking-kaptein Tripic var sentral da hjemmelaget slo tilbake, og i det 39. minutt førte det til utligning ved Urbancic.

Tripic vant ballen på egen halvdel og satte fart på et raid som førte ham forbi flere motspillere før han spilte fram Heggheim. Innlegget endret retning på Tønnessen og så ut til å skulle klareres av Hickson, men han snublet i stedet ballen til Urbancic, som banket den i mål. Det var Vikings første avslutning.

Viking presset til dels kraftig resten av første omgang, inkludert sju tilleggsminutter som følge av den lange VAR-gjennomgangen.

– Vi fikk kjørt oss, men vi synes det er moro å være med på. De har større intensitet og er klart bedre, så vi må løfte oss, sa KFUM-trener Johannes Moesgaard til TV 2 før den andre omgangen.

KFUM hevet seg litt, men det var fortsatt Viking som kjørte kampen. I det 55. minutt bommet Peter Buch Christiansen på ballen inne i målgården på et Tripic-innlegg.

Da det så ut som poeng var innen rekkevidde for KFUM, kom selvmålet som hjalp Viking til sesongens tre første poeng.

Vikings syngende supportere på kortsiden holdt seg utenfor det første kvarteret i en av stemningsboikottene til forsvar for medlemsdemokratiet. De gikk dermed glipp av VAR-dramaet rundt det første straffesparket.