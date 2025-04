Johaug holder OL-døren på gløtt: – Hadde vært veldig moro

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det fortalte hun på «God Morgen Norge» på TV 2 mandag formiddag.

– Nils Jakob (Hoff, ektemann) holder på med litt hobbyvirksomhet og vil veldig at jeg skal gå OL. Han gir sånne stikk hele tiden. Her om dagen danderte han OL-ringene med tomatbokser. Det er noen stikk hver dag, sier Johaug til TV 2.

– Det hadde vært veldig moro. Jeg har ikke gått OL i Europa ennå, men jeg vet at det ikke bare er å gå OL. Man må legge ned en enorm innsats, fortsetter hun.

Til tross for at hun ved flere anledninger har sagt at det er uaktuelt å fortsette karrieren, har hun lovet ektemannen ikke å bestemme seg enda.

– Jeg tror magefølelsen kommer til å avgjøre. Jeg må kjenne innerst inne at jeg vil dette. Har jeg ikke med meg magefølelsen, så vil det heller ikke lykkes. Det skal føles rett for meg, sier langrennsdronningen.

Forrige sesong gjorde Johaug comeback etter å ha vært borte fra langrennssirkuset i et par sesonger.

Det store målet var VM-gull i Trondheim, men etter å ha blitt slått på målstreken flere ganger, måtte 36-åringen si seg fornøyd med tre sølv og én bronse.

Neste sesongs OL går i italienske Milano og Cortina.

Les også: Jublende Johaug etter knusende femmilsseier: – Gamlemor må gi seg nå