Formel 1-stjerne hadde magetrøbbel og rakk ikke nasjonalsang – fikk kjempebot

Sainz rakk nemlig ikke å være på plass under avspillingen av den japanske nasjonalsangen foran løpet, hvilket det er et tydelig krav at samtlige førere skal være.

Nå opplyser Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) at spanjolen er ilagt en bot på 20.000 euro, tilsvarende 235.000 norske kroner, for regelbruddet.

Halvparten av boten gjøres betinget, hvilket betyr at den først skal betales dersom Sainz bryter den samme regelen ytterligere én gang i løpet av det neste året.

– Under førerbriefingen fredag ble alle førerne minnet om forpliktelsen de har til å være på rett sted til tidspunktet som er angitt i reguleringene, og at vertsnasjonens nasjonalsang må vises respekt, skriver FIA.

Videre heter det at Sainz i forkant av nasjonalsangen skal ha meldt at han hadde problemer med magen. Derfor oppsøkte han Williams-lagets lege og fikk medisiner.

– Ti tross for dette, er det å vise respekt for nasjonalsangen høyt prioritert, og alle parter må ta høyde for alle eventualiteter i planleggingen for å være på rett sted og til rett tid under nasjonalsangen, skriver FIA.

Sainz endte på en beskjden 14.-plass i søndagens løp. Regjerende verdensmester Max Verstappen vant foran Lando Norris og Oscar Piastri.

