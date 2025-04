Storhamar tok første stikk i NM-finalen – reddet av sen scoring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en thriller satte Sverre Rønningen inn vinnermålet drøyt 13 minutter ut i forlengningen. Det kom etter et vedvarende Storhamar-trykk.

Jacob Berglund var mannen som berget vertene ved å gjøre 2-2 med under 40 sekunder igjen på klokka.

Lenge lå Tristan Langan an til å bli Oilers' matchvinner. Canadieren avsluttet kaldt mellom beina på SIL-keeper Trym Gran etter en kontring tidlig i tredje periode.

Det skjedde like etter at Storhamar hadde kommet helskinnet fra et tre-mot-fem-spill.

Lei statistikk

Det er fjerde gang at Storhamar og Stavanger Oilers møtes i en NM-finale. Sistnevnte ble norgesmester i de tre foregående tittelseriene.

Forskjell fra tidligere er at Storhamar har hjemmebanefordel i en finale mot Oilers.

Drøyt 26 minutter gikk det før kampen fikk sin første scoring. Nicolas Werbik startet og avsluttet angrepet som tok Oilers i ledelsen.

Tsjekkeren fikk åpent mål å sikte på da Storhamars burvokter ble satt ut av Patrick Elvsveens forarbeid og havnet på magen.

Scoringen stilnet hjemmepublikummet, men bare for en liten stund. Halvannet minutt senere fikset Cole Schneider utligningen, som ble stående etter en videosjekk.

Frustrasjon

Det var amper stemning på tampen av midtperioden. Storhamar-fansen var sinte over å ha fått to spillere utvist med få sekunders mellomrom.

Frustrasjonen var særlig stor over at en hodetakling på David Aas-Larsen ikke fikk noen konsekvenser.

– Du merker absolutt at begge lag går for det. Dette er uten tvil den tøffeste kampen vi har hatt denne sesongen, sa Schneider til TV 2 før tredje periode.

Storhamar er regjerende mester og vant nylig grunnserien 15 poeng foran Oilers. Der gikk laget seirende ut i fire av fem kamper mot rogalendingene.

Det skal spilles minst tre kamper til før norgesmesteren er kåret. Neste møte er i Stavanger lørdag.