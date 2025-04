Nye endringer i Ingebrigtsen-rettssaken: Narve Gilje Nordås vitner mandag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Rogaland statsadvokatembeter i en epost med en oppdatert tidsplan.

Dette er i tråd med det aktor Angjerd Kvernenes opplyste til NTB etter den åttende rettsdagen torsdag.

Nordås og Svela hadde i forkant fått flyttet sitt vitnemål én gang. Da ble det sagt at de skulle møte i retten kommende torsdag. Nå skal Nordås i stedet vitne mandag, men Svelas vitnemål er framskyndet til slutten av dagen tirsdag.

Jakob Ingebrigtsens løperbrødre Filip og Henrik har byttet rekkefølge og skal nå vitne henholdsvis mandag og tirsdag.

Nordås har fortsatt Gjert Ingebrigtsen som trener. Det samme har Svela. De tre løperbrødrene Ingebrigtsen brøt på sin side samarbeidet med sin far i januar 2022.

Nordås og Svela skal delta i EM i gateløp i Leuven i Belgia neste helg.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling av to av sine sju barn: Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18). Han nekter straffskyld. Nordås har uttalt til NRK at han vil bryte med Gjert Ingebrigtsen om han blir funnet skyldig.

Navnet til Nordås dukket opp onsdag da Gjert Ingebrigtsen hevdet at han ble tilbudt penger for ikke å delta på 1500-meteren i Bislett Games i 2023, og at det ble gjort en «under hånden-avtale» med stevnedirektør Steinar Hoen.

– Den avtalen klarte ikke Steinar å holde, sa Gjert Ingebrigtsen i retten.

Hoen har avvist påstandene. Nordås vil fortelle sin versjon om han får mulighet.

– Det som kommer fram i retten i dag, er en hendelse som berører meg. Jeg kommer til å forklare meg i detalj om hendelsen i retten dersom jeg får spørsmål om det av forsvarer, bistandsadvokat eller aktoratet, sa Nordås til TV 2.

