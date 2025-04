Klaveness vil ha Støre på banen: – Norsk fotballs største krise noensinne

I et intervju med NTB sier NFF-toppen at det nå er svært viktig for fotballforbundet å få statsminister Jonas Gahr Støre på banen i det som er en hodepine for norsk fotball.

Klaveness viser til at Norges Fotballforbund har ventet i snart halvannet år på en varslet handlingsplan for omstillingen. I Norge er det 1554 kunstgressbaner som må byttes ut som følge av EU-forbudet mot mikroplast, og etterslepet er stort.

Det er beregnet at den nødvendige kunstgressomstillingen vil koste minst 7,35 milliarder kroner de neste tolv årene, hvorav 1,27 milliarder er knyttet direkte til mikroplastforbudet.

– Det er det er den største krisen norsk fotball har stått i noensinne, iallfall for selve breddefundamentet. Og da er det påfallende at det ikke blir nevnt på landsmøtet til det største partiet i Norge, sier en engasjert Klaveness til NTB.

– Vi kan ikke ta denne regningen alene. Så det som ikke må skje, er at det kommer en handlingsplan som ikke har virkemidler med seg, som ikke har penger, legger hun til.

Har søkt om milliardbeløp

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har tidligere varslet at handlingsplanen kommer rundt påsketider. Nå sier han at «den kommer når den kommer».

– Vi jobber på for å bli ferdige, og den er ferdig når den er ferdig. Sånn sett har vi ikke noe nytt å melde der, men vi håper å få lagt den fram om ikke lenge. Det er fortsatt rundt påske som gjelder, sier han til NTB.

NFF har allerede søkt regjeringen om 2,4 milliarder de neste tolv årene, hvorav halvparten skal være et ekstraordinært tiltak for å løse akutte utfordringer og utvikle bærekraftige kunstgressbaner.

Den andre halvparten er driftskostnader, opplyser Klaveness til NTB.

– Vi har store forventninger til handlingsplanen, og vi håper og tror den blir bra. Og vi har hatt god dialog med regjeringen hele veien, ikke minst med Støre. Men nå er han partipolitiker og på landsmøte, og for oss er det viktig å fortelle at vi forventer på vegne av våre 400.000 medlemmer at handlingsplanen inneholder konkret handlingsrom som gjør at klubbene og kommunene klarer dette, sier fotballpresidenten.

– Krevende

Til nå har NFF fått 5,5 millioner kroner i året til å utrede alle kunstgressbanene i landet. Hvor resten av pengene skal komme fra, finnes det ikke noe enkelt svar på.

– Det å ha en ferdig finansieringsplan for dette er krevende. Jeg er glad vi har gode støtteordninger i Norge. Vi har spillemiddelordningen for eksempel, som blir viktig. Handels- og miljøfondet gir også penger til enormt viktige tiltak. Vi må se på alle de økonomiske ordningene som finnes og sørge for at vi får gjort denne omstillingen på en best mulig måte, sier klimaminister Eriksen og legger til:

– Det må gjøres på en måte som ikke går ut over breddeidretten og sørger for at alle kan være med og delta i idrett i Norge i framtiden.

Han sier at regjeringen i høyeste grad tar Klaveness' bekymringer på alvor.

– For det første er forbudet mot gummigranulat viktig fordi det i dag er tusenvis av tonn med plast som havner ute i naturen vår. Det tror jeg ingen ønsker. Og så tror jeg at mange med meg ser den bekymringen det er at breddeidretten blir mindre tilgjengelig om den blir dyrere. Og klubbene kan ikke bære regningen alene.

Seks år

Forbudet mot kjøp og salg av mikroplast i Europa trer i kraft i oktober 2031. NFF har ikke god tid, og Klaveness beskriver det som fotballens viktigste sak inn mot stortingsvalget i høst.

Det var Miljøpartiet De Grønne som ba om en nasjonal handlingsplan for gummigranulat-utfasingen, og Klaveness forteller at NFF har opplevd engasjement fra flere partier i saken.

– Jeg vet at Høyre heldigvis er veldig interessert og trykker på, for dette er en sak som blir viktig uansett hvilket parti som leder landet etter september. Fotballen er den aller største fellesskapsarenaen vi har utenom skolen, sier fotballpresidenten.

Eriksen sier at han kan dempe bekymringen litt:

– I partiprogrammet vårt står det helt spesifikt at vi vil sikre tilgangen til idrettsanlegg parallelt med at vi innfører forbudet mot gummigranulat. Vi må forene begge hensynene på én gang, sier klimaministeren.

– Norge mest utsatt

Klaveness er også opptatt av å fortelle at Norge er mest utsatt av alle landene i Europa for mikroplastforbudet som kommer. Delvis på grunn av krevende værforhold og kulde, men også fordi bredden i norsk fotball er så stor.

– Vi vil jo ha med alle. Og vi har en distriktskultur som gjør at det er fotball overalt. Bodø/Glimt skal spille kvartfinale i Europa, men er også en stor breddeklubb. Bare du ser til Sverige, er toppfotballen sentrert lenger sør, sier Klaveness.

Hun er samtidig tydelig på at NFF støtter forbudet, ettersom mikroplast er en enorm miljøutfordring.

– Vi har vært veldig fornøyd med regjeringens arbeid for å få til en god utredning. Men så er det den kneika nå med å få ord til handling, sier Klaveness.