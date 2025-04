Svensk skiprofil åpner opp om helvetesår: – Akseptert at jeg nå skal dø

I et lengre Instagram-innlegg forteller Dahl om tiden etter at hun ble rammet av en utmattelsesdepresjon i fjor. Hun beskriver det siste året som et helvete.

– Sesongen 24/25 nærmer seg slutten, og jeg hadde ikke i min villeste fantasi kunnet forestille meg hvilket helvete dette året skulle bli, innleder hun i innlegget.

– Det har vært et år fylt av redsel, uro, angst, tårer og en fullstendig bedøvende trøtthet, skriver Dahl.

Trodde hun skulle dø

Hun forteller at hun utallige ganger har brutt sammen i gråt og frykt «når beina ikke lenger bærer, hjertet raser, svimmelheten og trøttheten lammer og med følelsen av at noen sitter på brystet mitt».

– Jeg vil ikke vite hvor mange ganger jeg har tenkt og akseptert at jeg nå skal dø, fortsetter langrennsløperen i den følelsesladede teksten.

Dahl forteller at hun aldri kunne forstått hvordan det er å være utmattet uten å ha opplevd det selv, og at hun til tross for støtte fra dem rundt henne aldri har følt seg så redd og ensom.

– Til tross for alle erfaringene dette bringer med seg, vil jeg aldri være takknemlig for det jeg har gått gjennom. For det er noe jeg skulle ønske at ingen noen gang måtte oppleve.

Lang vei tilbake

29-åringen takker alle som har stått ved hennes side og skriver at hun nå vinker farvel til «dette drittåret». Dahl vet ikke om hun kommer til å vende tilbake til skisporten.

– Veien tilbake er lang, uforutsigbar og krevende, men jeg kommer nok til å lære utrolig mye på veien som jeg alltid vil ha med meg. Ikke minst får man perspektiv på livet – og til slutt kan jeg føle meg lykkelig over det livet jeg likevel har ved siden av dette, skriver hun.

En rekke andre fra skimiljøet har kommentert innlegget hennes og lagt igjen hjertetegn.

– Fortsatt mange styrkeklemmer til deg, Ida, skriver langrennsstjernen Ebba Andersson.