Rankinghopp for Solbakkens menn etter dobbeltseier

Det skjer etter solide seirer over Moldova (5-0) og Israel (4-2) på bortebane i VM-kvalifiseringen. Norge har fått en tjuvstart med seks poeng foran nøkkelkampen hjemme mot Italia i juni.

Seierne har gitt Norge et løft på 12,74 poeng på Fifa-rankingen, og Erling Braut Haaland & co. tar seg forbi Tsjekkia, Hellas, Peru, Romania og Slovakia på den nye listen.

Klatringen på fem plasser er den største blant topp 100-landene. Det største fallet har Ungarn, Romania og Qatar, som alle går ned sju hakk.

Torsdagens Fifa-ranking er den første for menn siden desember, da Norge var nummer 43. Solbakken overtok et Norge-lag på 44.-plass på Fifa-rankingen våren 2021, og siden har rankingposisjonen variert fra 36.-plass (sommeren 2022) til 50.-plass (sommeren 2024).

Italia, som er førsteseedet i Norges gruppe i VM-kvalifiseringen, er stadig rangert på 9.-plass. Italienerne tapte 4-5 sammenlagt for Tyskland over to kamper i nasjonsligaens kvartfinale i mars.

Det er veldig små endringer i toppen av rankingen, og topp-ti-lagene er de samme som ved forrige utgave. Spania har passert Frankrike og ligger på 2.-plass bak verdensener Argentina.

---

Topp ti (forrige plassering i parentes):

1) Argentina (1), 2) Spania (3), 3) Frankrike (2), 4) England (4), 5) Brasil (5), 6) Nederland (7), 7) Portugal (6), 8) Belgia (8), 9) Italia (9), 10) Tyskland (10).

Norges VM-kvalifiseringsgruppe:

9) Italia (9), 38) Norge (43), 78) Israel (76), 121) Estland (123), 154) Moldova (151).

Norden:

21) Danmark (21), 28) Sverige (27), 38) Norge (43), 69) Finland (69), 74) Island (70), 141) Færøyene (137).

---