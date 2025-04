Petter Northug fikk nei fra Østerrike – er for eksentrisk

Det var under ski-NM del 1 på Gåsbu i januar at Northug ymtet frampå om at han var i dialog om hvorvidt han kunne stille for Østerrike i OL. Han fortalte da at han hadde tatt kontakt med Østerrike i desember.

Det blir ikke en realitet sier Mario Stecher, Østerrikes sportsdirektør, til Dagbladet.

– Det østerrikske skiforbundet har besluttet at Petter Northug ikke vil få en plass på langrennslandslaget. Denne avgjørelsen er allerede blitt kommunisert til den tidligere norske verdensklasseutøveren, skriver Stecher til Dagbladet.

Stecher sa på en pressekonferanse i Innsbruck torsdag at beslutningen var enstemmig, og at den ble tatt sist uke.

Ikke fornuftig

– Vi har et godt, ungt og ambisiøst lag, og det ville ikke ha vært det mest fornuftige om vi skulle ha tatt inn en slik eksentrisk person, er Stecher sitert på i Kicker.

Stecher er tidligere kombinertutøver i verdenstoppen, og har to laggull i både OL og VM. Han mener også at Northug er blitt for gammel, og at det er for lenge siden han var aktiv i verdenscupen.

– En forutsetning ville også ha vært at han skulle ha fått østerriksk statsborgerskap.

– Det siste ville vært vanskelig, eller til og med umulig gitt hans bakgrunn, sa Stecher. Han pekte blant annet at Northug har vært dømt både for promillekjøring og ekstreme fartsovertredelser, og også for besittelse av narkotika.

Andre spor

I januar var også Liechtenstein nevnt som et alternativ for Northug. Det avviste han.

– Det er ikke så enkelt. Det er mer komplisert enn folk tror. Liechtenstein var for eksempel ikke mulig. Østerrike er mulig, og det er de som sitter på ballen og kan få til dette, sa han til NTB i forbindelse med NM del 1.

NTB spurte også Petter Northug om en mulig OL-start for Østerrike i forbindelse med ski-NM del to på Hovden sist fredag.

Da forklarte Northug at han ikke kunne si så mye om neste sesongs satsing ennå.

– Vi får se. Det jobbes med andre spor også. Jeg kan ikke røpe så mye ennå, sa Northug.

