Lise Klaveness valgt inn i styret i Det europeiske fotballforbundet

Utfallet var høyst ventet, ettersom Klaveness var eneste kandidat til den kvoterte styreplassen. Valget skjedde under Uefa-kongressen i Serbias hovedstad Beograd torsdag.

Den norske fotballpresidenten er valgt inn i Uefas styre for en periode på fire år. Hun ble valgt ved akklamasjon uten motstemmer.

– Med forbehold om at formalitetene går i orden, ser jeg virkelig fram til å bli en del av Uefa-styret. Å komme i denne posisjonen er en del av strategien til NFF, og noe vi har jobbet lenge med å få til, sa Klaveness i en uttalelse i slutten av februar.

Klaveness stilte også til valg på Uefa-kongressen i 2023, men da til en av de «åpne» plassene. Den gang fikk hun 18 stemmer, nest færrest av de elleve kandidatene til sju åpne styreplasser.

43-åringen synes det er leit at hun ikke hadde motkandidater i torsdagens valg.

– Jeg skulle selvsagt ønske at det var flere kvinner som hadde lyst til å stille til valg for å delta i Uefas styre. Vi må fortsette å jobbe med å få flere kvinner inn i det øverste beslutningsorganet i Europas største idrett for jenter og kvinner, har NFF-presidenten sagt.

Foruten Klaveness ble det torsdag valgt inn sju styremedlemmer for fire år og ytterligere to styremedlemmer for to år. Uefa-president Aleksander Ceferin var ikke på valg, men har gitt beskjed om at han gir seg i 2027.

For styrevervet i Uefa får Klaveness et årlig honorar på drøyt 1,8 millioner kroner.

