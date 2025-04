Kristoffer Ingebrigtsen i retten: – Ønsket at faren skulle forsvinne

– Det var mye frykt og veldig strengt, sa han om barndommen da han først startet forklaringen.

– Jeg ble avhørt for den minste ting.

Kristoffer Ingebrigtsen er den eldste broren i Ingebrigtsen-familien. Ifølge de to fornærmede søsknene i rettssaken mot faren er storebroren den i søskenflokken som har hatt det tøffest. I Sør-Rogaland tingrett er det hans tur til å fortelle om hvordan tiltalte Gjert Ingebrigtsen var som far.

– Jeg hadde jevnlige tanker der jeg ønsket at han skulle forsvinne, sa han.

Fra han var liten skal faren ha hyttet med pekefingeren en centimeter fra ansiktet hans og kjeftet høylytt på ham. Han fortalte om «mange former for vold».

En gang han beskrev, som 14-15-åring, skal faren ha reagert da Kristoffer ikke ville hjelpe til.

– Han tok kvelertak på meg i gangen, og han var helt «klikk og psyko» i blikket, sa Kristoffer.

– Han kveler jo hardt, så du ikke kan snakke, med begge hender.

Fysisk kastet

Når han hadde blitt kjeftet på, om han gjorde noe galt, ble han ikke bare sendt på rommet.

– Man ble jo ofte fysisk kastet på rommet. Ble tatt hardt i nakken eller i armen.

Statsadvokat Angjerd Kvernenes ba ham beskrive faren som person.

– Kontrollbehov. Ikke en så veldig snill person. Det er alltid en baktanke fra ham, om han framstår som snill. Som da han kjøpte motorsykkel til meg. Da brukte han det i alle sammenhenger for å styre mitt liv, sa Kristoffer.

Faren skal ha brukt det å kjøpe bil og motorsykkel til sønnen som pressmiddel, ved å påpeke at han hadde fått et privilegium.

– Om jeg gjorde noe han ikke likte, var det trusler om inndragning.

Avviser voldsbruk

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner. Jakob Asserson Ingebrigtsen og søsteren hans er fornærmede i saken. For brødrene Kristoffer, Henrik og Filip er forholdene de har forklart seg om, foreldet. Alle skal forklare seg som vitner i saken.

Faren har kontant avvist at han noen gang har utøvd vold mot barna sine og stiller seg uforstående til anklagene som er rettet mot ham.

I Gjert Ingebrigtsens frie forklaring ble Kristoffer beskrevet i lite positive ordelag. Ifølge faren var han utakknemlig, opptatt av penger og misunnelig på søsknene.

– Det å unne andre suksess har vært fryktelig vanskelig. Gleden over andres ulykke har vært ekstrem. Men sånn er det. Vi er alle forskjellige, sa Gjert Ingebrigtsen om sitt eldste barn.

Han har generelt beklaget at rollen som pappa ble utfaset over tid til fordel for rollen som trener, og at han burde stanset den utviklingen, men har understreket at han ikke var klar over hvordan det påvirket barna.

Vil ikke fortelle om det

– Jeg har jo lurt på hvorfor han er som han er. Hvorfor han er så sint og avvisende som far. Jeg tror nok han tror han skulle hjelpe oss ved å være streng og rigid, sa Kristoffer torsdag.

Han sier han har minner om en god periode i oppveksten, der han bodde i hybelleiligheten i nytt hus.

– Akkurat da var det litt harmonisk.

Han begynte å løpe litt med de andre og følte at han var litt med. Han anslår at dette var rundt 2011.

Fram til nylig har Kristoffer Ingebrigtsen holdt opplevelsene for seg selv, og han åpnet for første gang opp om oppveksten i Aftenposten i fjor høst.

– Jeg syns det har vært flaut. Flaut å bli hersket med og fysisk avstraffet. Har ikke lyst til å fortelle det til noen, sa han i retten.

