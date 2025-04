Gjert Ingebrigtsen krevde kontrakt med 18-åringen om innetider, alkohol og bilbruk

«Alkohol kun en dag i uken, og da begrenset til 4 x 0,33 øl eller 1/2 fl. vin og aldri opptre beruset», står det i kontrakten fra 2006 som Kristoffer Ingebrigtsen trakk opp av baklomma i retten torsdag og leste opp.

Han vitnet i den pågående straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen. Sjubarnsfaren er tiltalt for mishandling i nære relasjoner over flere år mot to av barna sine. Eldstesønn i familien, Kristoffer, fortalte om en svært kontrollerende og streng far.

Kristoffer Ingebrigtsen i Sør-Rogaland tingrett under dag åtte av straffesaken mot Gjert Arne Ingebrigtsen, tidligere trener og far til Jakob Ingebrigtsen og hans søster. (Carina Johansen/NTB)

Han mener bilbrukskontrakten er et eksempel på at faren har en baktanke når han gjør noe for andre, og at han bruker det som et middel for å kontrollere dem.

Kanskje litt spesielt

Bistandsadvokat for de fornærmede i saken, Mette Yvonne Larsen, kjente ikke til kontrakten fra 2006 i forkant.

– Når han er over 18 år, og så skal faren bestemme hvor mange alkoholenheter han kan drikke i uka, og at det ikke skal være passasjerer i bilen – det er jo kanskje litt spesielt, det kan man vel si, sier Larsen til NTB.

Hun trakk på smilebåndet da hun fikk spørsmål om hva hun tenker om kontrakten.

– Særlig den siste formuleringa, at «ved tvil så er det faren som bestemmer», i en avtale når du er over 18 år, det er vel en av grunnene til at vi står her i den saken.

Klare krav

Kontrakten består av 15 omfattende betingelser som må oppfylles for at eldstesønnen i familien skal få disponere bilen som faren Gjert Ingebrigtsen kjøpte til ham.

Blant de mange punktene var det krav om at skolearbeid skulle utføres mellom 08.00 og 16.00 alle ukedager, selv når det ikke var gitt lekser. 18-åringen skulle ikke snuse eller røyke.

Foreldrene skal alltid vite hvor han er, og han må spørre om lov ved kjøring utenfor Rogaland.

Ved ethvert kontraktsbrudd kan nøklene inndras og bilen selges.

Larsen syns det kan være helt naturlig at foreldre har ønsker til hvordan en bil skal håndteres.

– Men å skrive det ned og be om signatur og stille rigide krav, det tenker jeg er litt spesielt.