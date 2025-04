Bobb-comeback da Manchester City vant: – Han har kjempet seg tilbake

Bobb kom inn for Savinho i det 85. minutt, til sin første kamp for førstelaget siden Community Shield-kampen i august i fjor. Målene i kampen kom før pause.

Jack Grealish scoret ledermålet i sin første seriekamp fra start siden jul, mens ankelskadede Erling Braut Haalands erstatter Omar Marmoush doblet ledelsen etter en tabbe av gjestenes danske keeper Mads Hermansen.

Leicester fikk sitt sjuende serietap på rad, og det 14. på de 15 siste kampene. Ruud van Nistelrooys lag virker redningsløst fortapt under nedrykksstreken, med 12 poeng opp til trygg plass.

I en kamp der Pep Guardiola sonet kortkarantene på tribuneplass tok City viktige poeng i jakten på topp-fire-plassering og mesterligaplass.

Bobb har vært savnet både i City-laget og Norges landslag siden han pådro seg et beinbrudd under trening rett før seriestart i august i fjor. Han hadde vært strålende i sesongoppkjøringen. På veien tilbake har han vært rammet av noen tilbakeslag, men nå er han endelig tilbake i førstelagets kamptropp.

– Han har kjempet hardt for å komme tilbake fra denne skaden, for han har slitt. Jeg er veldig fornøyd med at folk bryr seg om ham og tilhengerne er glade på hans vegne. Det har vært steg for steg, men nå er han tilbake, sa Guardiola til BBC.

Tilskuerprotest

City tok ledelsen før det var spilt to minutter. Jérémy Doku vant ballen på Leicesters halvdel og spilte fram Savinho, som tok seg til kortlinja og spilte skrått ut til målscorer Jack Grealish. Han plasserte ballen inne ved stolpen.

Det var et mål mange City-fans ikke fikk se. Det ble gjennomført en publikumsprotest som gikk ut på å vente utenfor de ti første minuttene og så innta plassene.

En snau halvtime inn i kampen fikk de se Omar Marmoush doble ledelsen. Leicester-keeper Mads Hermansen skulle plukke et løst framspill fra Ruben Dias, men Wout Faes kom i veien for ham, og han glapp ballen rett til Marmoush.

Ligacupvinner Newcastle vant 2-1 over Brentford med mål av Alexander Isak og Sandro Tonali, og laget holder dermed følge med City i kampen om 4.-plassen.

City er på 4.-plass ett poeng foran Newcastle, to foran Chelsea, tre foran Aston Villa og fire foran Brighton. Newcastle og Chelsea har en kamp mindre spilt.

Kristoffer Ajer fikk et kort innhopp for Brentford, som hadde vunnet sine fem foregående bortekamper i serien.

Ipswich-håp

Mens Leicester er enda nærmere nedrykk, tente Ipswich et lite håp med 2-1-seier borte mot Bournemouth. Nathan Broadhead scoret ledermålet med et skudd mellom beina på Kepa, mens Liam Delap doblet ledelsen i 2. omgang. Evanilson reduserte, men Ipswich vant og er «bare» ni poeng bak Wolverhampton på riktig side av streken.

Tabelljumbo Southampton fikk opplevde også en liten opptur onsdag. Paul Onuachu nikket inn målet som nesten ga seier over Crystal Palace. Matheus Franca utlignet på overtid. Southampton er oppe i tosifret poengtall.

Med seier ville Southampton vært oppe i 12 poeng og ha unngått å slå Derbys bunnrekord i Premier League på 11 poeng fra 2007-8. Utligningen betyr at laget trenger to poeng til på de åtte siste kampene.

Southampton unngikk iallfall sitt 10. hjemmetap på rad og nektet Palace den sjuende strake borteseieren.

Aston Villa slo formsterke Brighton 3-0 borte med mål av Marcus Rashford, Marco Asensio og Donyell Malen.