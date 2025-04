Tallene som bekymrer Arsenal-fansen – seiersprosenten stuper uten Gabriel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brasilianeren ble byttet ut før pause i tirsdagens 2-1-seier over Fulham. Lårtrøbbel gjorde at han ikke kunne fortsette.

– Gabi følte på noe i hamstringen. Vi vet ikke hvor ille det er, sa Arsenal-manager Mikel Arteta etter kampen.

Som om ikke Gabriels skade var nok, måtte også forsvarskollega Jurriën Timber ut med kneproblemer. Nederlenderen spilte lenge med smerter før det sa slutt et stykke ut i 2.-omgangen.

Arsenals seiersprosent rammes hardt når Gabriel ikke spiller, skriver BBC. Klubben har vunnet 63,50 prosent av midtstopperens 159 Premier League-kamper, mens prosentandelen er nede på 40,90 i de 22 kampene Gabriel har mistet siden debuten i 2020.

Lårskader har vært et vedvarende problem i Arsenal. Kai Havertz er ikke tilbake før en gang til sommeren, mens Bukayo Saka gjorde comeback mot Fulham etter 101 dager på sidelinjen.

I tillegg har det vært andre langtidsskader i troppen.

– Hvordan vi har klart å være der vi er med alle de skadene … Det er som det er. Vi ønsker så sterkt å gi det et skikkelig forsøk, og vi er veldig spente på den kommende uken, sa Arteta tirsdag kveld.

I ligaen er Arsenal nummer to på tabellen, men luken opp til Liverpool er stor. Champions League framstår som siste tittelmulighet for Martin Ødegaard og co., og i kvartfinalen venter regjerende mester Real Madrid. Første kamp spilles i London tirsdag neste uke.

