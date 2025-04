Her er nåløyet som kan sende Glimt rett til Champions League

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Glimt kan bli det første norske laget siden 2007 som kvalifiserer seg for Europas gjeveste klubbturnering. Det kan skje på flere måter.

Skal mannskapet til Kjetil Knutsen klare bragden uten å måtte gjennom en eneste kvalifiseringsrunde, må mye gå de gules vei. Det har tallknuserne i Football Meets Data regnet seg fram til.

Bodø/Glimt er denne sesongen klar for kvartfinale i europaligaen. Der venter den italienske hovedstadsklubben Lazio.

Dersom Glimt skulle gå hele veien og vinne turneringen, er de automatisk klare for seriespillet i Champions League neste sesong. Men om de ikke klarer det, finnes det fortsatt én tynn mulighet.

Spesielt scenario

I så fall er gultrøyene avhengig av å vinne begge de to europaligaoppgjørene i kvart- og semifinalen. I tillegg må finalen tapes på straffer.

Kun da vil de gå forbi den sannsynlige greske seriemesteren Olympiakos på Uefas koeffisientliste blant serievinnerne som ikke allerede er kvalifisert for ligafasen.

Taper Glimt en eventuell europaligafinale i løpet av 90 eller 120 minutter med aktivt spill, vil Olympiakos få direkteplassen. Det handler om antall poeng som deles ut ved de ulike utfallene.

Olympiakos ligger per nå 10,5 koeffisientpoeng foran Glimt. Seirer i begge kvart- og semifinalekampene vil gi 5+5 poeng, mens tap i straffesparkkonkurranse gir ytterligere ett poeng. Dermed vil Glimt være forbi.

Sikret mer Europa-spill

Håpet om mesterligaspill er uansett ikke over for Glimt om ingen av veiene over skulle føre til mål.

Nordlendingene kan fortsatt ta seg inn gjennom kvalifiseringen. Der er de sikret en plass i siste og avgjørende runde, som igjen betyr at det minimum blir europaligafotball for laget også neste sesong.

Glimt har herjet i norsk fotball de siste årene og også gjort seg bemerket på kontinentet med store seirer over klubber som Porto, Roma, Celtic og AZ Alkmaar.

Norge har ikke hatt et lag i mesterligaen etter kvalifiseringsfasen siden 2007, hvor Rosenborg endte som nummer tre i gruppe B bak Chelsea og Schalke. Den høsten vant trønderne både hjemme og borte mot Valencia.