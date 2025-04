Gjert Ingebrigtsen avviser: – Jeg har ikke presset noen til å løpe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg har ikke presset min datter til å løpe. Jeg har ikke presset noen til å løpe. Hvorfor skulle jeg gjøre det? spurte Gjert Ingebrigtsen retorisk på sin tredje og siste dag i vitneboksen.

I tiltalen er det beskrevet at 59-åringen «tvang datteren over tid til å være hjemme på fritiden mot hennes vilje» da hun ønsket å slutte med løping i 2021.

– Jeg har aldri, aldri noensinne påvirket noen til å bli noen ting som helst. Ikke hatt en mening om det som jeg har ytret i noen særlig grad heller.

59-åringen var iført lys skjorte og mørke bukser da han ankom Sør-Rogaland tingrett onsdag. Han får først spørsmål fra advokat Heidi Reisvang, som representerer ham i saken i Sør-Rogaland tingrett, sammen med advokat John Christian Elden.

– Kommunikasjonen var ikke grei

Friidrettstreneren og sjubarnsfaren er tiltalt for psykisk og fysisk vold over flere år mot sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18).

Ingebrigtsen startet med å utdype episoden der han slo etter datteren med et håndkle i januar 2022. Han beskrev tiden forut for dette som svært krevende hjemme hos familien.

– Det er først i ettertid jeg har sett og forstått at deler av kommunikasjonen i den perioden mellom meg og NN (datteren), ikke var grei, sier han.

Han sier settingen og det som ble sagt, særlig volummessig, var ugrei.

I tiltalen står at da datteren ville slutte med løping høsten 2021, tvang faren henne over tid til å være hjemme på fritiden mot hennes vilje. Onsdag avviser Ingebrigtsen dette og sier han nesten ikke var hjemme i perioden det er snakk om.

Også fine stunder

Tiltalte påpekte at ikke alt var krevende i perioden før bruddet med datteren. Han husker små ferier og fine stunder ute og hjemme.

– Jeg husker også en ettermiddag jeg var hjemme. Jeg sto på kjøkkenet. Da kom hun [datteren] fra skolen og rundet hjørnet og tok rundt meg med en skikkelig bamseklem og sa «jeg er skikkelig glad i deg, pappa».

Under rettssaken har datteren kalt ham for Gjert. Sønnen har stort sett brukt «tiltalte» når han har snakket om sin far.

Gjert Ingebrigtsen sier det også var stunder på trening som står i sterk kontrast til det barna har forklart.

– Jeg har opptak fra min telefon på trening med smil og dialog og tjo og hei.

Han avviser barnas påstander om at det har vært et strengt regime hjemme, der reglene kunne svinge uforutsigbart med farens humør.

– Tvert imot. Vi har hatt et veldig forutsigbart liv, sa Ingebrigtsen.

Bistandsadvokaten tar over

Senere på dagen vil barnas bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, ta over.

– Spørsmålene blir av den konkrete typen, sa hun til NTB etter endt dag i retten tirsdag.

Tirsdag mente Ingebrigtsen at spørsmålene fra påtalemyndigheten var altfor generelle og vanskelige å svare på. Da sa han flere ganger i retten at han ikke forsto spørsmålet eller så poenget med å svare.

Begge barna som har status som fornærmede i saken, er til stede i retten. De har varslet at de ønsker noen minutter på slutten av dagen til å kommentere det som er kommet og kommer fram i farens forklaring.

