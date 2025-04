Duket for ny gigantduell – Storhamar må snu vond Stavanger-trend

Det er duket for det fjerde finaleoppgjøret mellom klubbene som har dominert norsk ishockey de siste 15 årene. I de tre tidligere har Stavanger stått igjen som mester hver gang.

Det begynte i 2015 da Storhamar nådde sin første finale på sju år og hadde ny tenning etter noen magre år. Stavanger hadde tatt «byttå» fire av de fem siste årene og var stor favoritt, men finalen ble jevnere enn mange hadde trodd.

Storhamar tok føringen 2-1 i finaleserien og berget senere en sjuende finalekamp i Stavanger. Der vant vertene 4-2.

I 2022 var Storhamar-laget preget av et magevirus som hadde spredt seg i troppen, og det gikk som det måtte gå. Stavanger vant fire strake kamper og tok sin åttende NM-tittel.

Året etter var hamarsingene nærmere å tukte siddisene. De vant kamp fem på borteis og sikret matchball på hjemmeis. Der ble det et skuffende 0-3-tap, og Stavanger avgjorde med samme sifre i finalekamp sju på hjemmebane.

Favoritt

I år går Storhamar inn i finalen som regjerende mester og med et mye bedre utgangspunkt. Gultrøyene vant grunnserien i suveren stil – 15 poeng foran Stavanger – og har slått finalemotstanderen i fire av fem kamper tidligere i sesongen.

Hamar-laget har bare tapt fem av sine 53 kamper i serie og sluttspill denne sesongen, to av dem i ordinær tid. På egen is er det blitt to knepne tap i løpet av 26 kamper.

Og det er verdt å merke seg at Storhamar har hjemmebanefordel for første gang i en finale mot Stavanger. Oilers er også svekket av at kaptein Mathias Trettenes og visekaptein Nick Dineen mister finaleserien på grunn av skader. Lagets beste poengplukker, Dan Kissel, tar over kapteinsansvaret.

Trenerduell

Begge lag går inn i finalen etter fire strake seirer i semifinalen. Storhamar valset over fjorårsfinalist Vålerenga med blant annet en 11-0-triumf, mens Stavanger tok seg av serietoer Frisk Asker på imponerende vis.

Oppgjøret mellom Storhamar og Stavanger blir også et oppgjør mellom to trenere som har ledet begge lagene i finale mot det andre. Petter Thoresen vant som Stavanger-trener over Storhamar i 2015, mens begge har vært med på å tape for siddisene som Storhamar-trener; Gjøse i 2022 og Thoresen i 2023.

Nå leder Gjøse Stavanger, mens Thoresen fortsatt er Storhamar-trener.

Første kamp i best av sju-serien mellom lagene spilles på Hamar torsdag. Deretter møtes de minst tre ganger til før norgesmesteren er kåret.

---

Fakta om NM-titler i ishockey

Disse lagene har vunnet NM-pokaler i ishockey for menn:

* 26 titler: Vålerenga

* 9: Stavanger

* 8: Forward og Storhamar

* 7: Furuset

* 4: Grane og Frisk Asker

* 3: Hasle-Løren og Sparta

* 2: Trygg, Tigrene, Manglerud Star, Stjernen

* 1: Stabæk, Strong, Lillehammer





Stavanger Oilers og Storhamar møtes i sluttspillfinalen for fjerde gang:

* 2025: Storhamar – Stavanger

* 2023: Stavanger – Storhamar 4-3

* 2022: Stavanger – Storhamar 4-0

* 2015: Stavanger – Storhamar 4-3

---