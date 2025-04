Toppserien innfører automatisk kontraktsforlengelse ved graviditet: – Et viktig steg

Dersom en spiller er i uke 12 av svangerskapet innen utløpet av sitt siste kontraktsår, skal hun automatisk tilbys ett års forlengelse på minimum samme betingelser som i det siste kontraktsåret.

– Som arbeidsgivere har vi et ansvar for å tilrettelegge for hele mennesket, ikke bare utøveren. I en liga med lav gjennomsnittsalder er det særlig viktig at unge spillere opplever at det er mulig å tenke både karriere og familie, sier daglig leder Marianne Solheim i Toppfotball Kvinner i en pressemelding.

– Det skal være trygt å bli gravid som profesjonell fotballspiller i Norge. Med dette grepet tar Toppserien et viktig steg i retning av et mer moderne og ansvarlig arbeidsgiveransvar.

Ordningen er å anse som et felles minimumsnivå. Klubbene står fritt til å praktisere regelen mer fleksibelt dersom det er til gunst for spilleren. Tiltaket gjelder umiddelbart for alle klubbene i Toppserien.