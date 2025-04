Skjult lydopptak avspilt i Ingebrigtsen-saken: – Jeg skjemmes voldsomt

– Hele samtalen er provosert og rigget mot et foreldrepar som er i en ubeskrivelig krise. Vi har verken spist eller sovet på tre uker. Jeg kjenner at jeg skjemmes noe voldsomt over ting som blir sagt, sa Gjert Ingebrigtsen etter at lydklippet ble avspilt i retten.

Da hadde han akkurat blitt konfrontert av aktor om at han i klippet sier at Jakob Ingebrigtsen «ikke har rett til å fortsette som idrettsutøver» etter at løperbrødrene har ytret ønske om å bryte med faren.

– Jeg kan ikke svare deg på hvorfor jeg sier det jeg gjør der og da, sa han.

– Selvsagt har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt om de valgene Jakob gjør, la friidrettstreneren til.

Aktoratet har også et annet lydklipp som det ønsket å spille av i retten, men det må vente til onsdag.

Sør-Rogaland tingrett fikk tirsdag høre lydopptaket fra 29. januar 2022. Opptaket er gjort noen uker etter en mye omtalt hendelse der Gjert Ingebrigtsen slo etter datteren sin med et håndkle. Hun rømte da til en av brødrene. Datteren er en av de fornærmede i den pågående mishandlingssaken mot faren.

Gjert Ingebrigtsen gjør det klart at han ikke vil være bare far. I lydopptaket framholder han at bruddet mellom ham selv og løpersønnene er en straff mot ham og kona, og at ungene gleder seg over situasjonen foreldrene har havnet i.

Klump i magen

I opptaket sier Henrik Ingebrigtsen at å bryte med faren som trener, er det vanskeligste han har gjort.

Han sier senere at kjernen i problemet er at konfliktnivået gjennomgående har vært for høyt til at de tre løpersønnene i familien kan fortsette med faren som trener.

Henrik Ingebrigtsen forteller i lydklippet at han siden han var 15 år har kjent en klump i magen når Gjert ringer ham.

– Det gjør jeg fremdeles. Når jeg ser at han ringer, får jeg en klump i magen og tenker: «Hva faen har jeg gjort galt nå». Jeg kan ikke ha det sånn.

Mor Tone Ingebrigtsen er også med i diskusjonen og sier, i likhet med sønnen, at det som skjer er konsekvensene av hvordan ektemannen «har vært opp gjennom».

– Og så har begeret rent over og så blir det sånn, sier hun.

Les også: Gjert Ingebrigtsen fikk tøffe spørsmål av aktor: – Absurd og meningsløst

Nekter å bare være pappa

Henrik Ingebrigtsen sier at foreldrene fortsatt kan følge med løpersønnene, men som mor og far. Det er ikke Gjert Ingebrigtsen interessert i.

– Det er det eneste jeg har igjen. Da blir jeg arbeidsledig. Da har jeg ingenting. Da har dere utført et karakterdrap i tillegg, svarer friidrettstreneren.

– Dere tar livet av oss, sier han videre i klippet.

– Det må finnes en måte vi kan legge dette her bak oss og komme oss videre, sier sønnen Henrik.

– Nei, det går ikke, svarer faren.

I det lange klippet går dialogen raskt fram og tilbake.

– På en eller annen måte må vi gjennom dette her. Men med den innstillingen du har, Gjert, så er det jævlig vanskelig, sier Henrik mot slutten.

– Helt uaktuelt, svarer faren, og sønnen spør hva han mener er uaktuelt.

– At vi noen gang kommer til å ha noe med hverandre å gjøre. Far og sønner, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Les også: Gjert Ingebrigtsen slo tilbake mot sønnens påstander: – Mitt og ingen andres

Kaller det et svik

Tone Ingebrigtsen reagerer på et tidspunkt på tonen til mannen i lydklippet. Hun sier at om han snakker slik, så kan han faktisk ikke bli boende hjemme.

Gjert Ingebrigtsen forklarte seg også om det skjulte lydopptaket i sin frie forklaring mandag. Da reagerte han også sterkt på at opptaket gjøres i skjul.

– I den perioden der var vår krise er på det verste. Så tar altså Henrik seg inn i vår bolig og gjør et skjult opptak av samtaler med meg og hans mor. Det sviket vi opplever med det, er vanskelig å beskrive, sa han.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av to av sine sju barn, Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18). De har forklart seg om hvordan tiltalte var som far og trener mens de var barn, en barndom preget av frykt for farens uforutsigbare aggresjon og reaksjoner på regelbrudd i hjemmet. Gjert Ingebrigtsen nekter straffskyld.

Les også: Gjert Ingebrigtsen forklarte seg om tiltalepunktene: – Jeg har aldri slått et menneske

Les også: Gjert Ingebrigtsen sier håndkleet traff datterens finger: – Reaksjonen var overdrevet