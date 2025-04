Saka-comeback med mål og Gabriel-skade da Arsenal slo Fulham 2-1

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mikel Merino scoret ledermålet via en motspiller i slutten av første omgang, men Arsenal-fansen fortvilte over å se Gabriel pådra seg det som kan være nok en ødeleggende hamstringskade på klubbens lange skadeliste.

Forsvarssjefen pådro seg skaden før det var spilt et kvarter. Han tok seg til baksiden av låret, og det var ingen tvil om at han måtte byttes ut. Det var en svært uvelkommen skade en uke før Real Madrid kommer på besøk i mesterligaens kvartfinale.

Høyst velkomment var derimot Sakas gjeninntreden i laget tre måneder etter at han pådro seg en hamstringskade som måtte repareres på operasjonsbordet.

Jubel for Saka

Saka skapte jubel på tribunene da han begynte å varme opp i første omgang, og euforien steg da han ble byttet inn for Ethan Nwaneri i det 66. minutt.

Sju minutter senere avsluttet han et strålende Arsenal-angrep ved å sette hodet på ballen ved lengste stolpe og punktere kampen med 2-0-målet.

En meget god Gabriel Martinelli dro opp angrepet og spilte fram Merino på venstresiden. Martinelli hælflikket deretter innlegget fra Merino og fant Saka ved lengste.

Ledermålet i det 37. minutt var av det litt heldigere slaget. Jurriën Timber hadde ristet av seg en smell i kneet som kunne ha ført til at halve forsvarsfireren forsvant ut før pause, og han spilte fram Nwaneri. Unggutten slo skrått ut til Merino, som lot til å bruke for mange berøringer og ble omringet av motstandere. Da han omsider skjøt, sneiet ballen Fulham-forsvarer Jorge Cuenca og forsvant inn ved stolpen.

Ødegaard god

Martin Ødegaard var som vanlig god i Arsenal-laget, men han var ikke direkte involvert ved de avgjørende situasjonene. Tidlig i 2. omgang spilte han nydelig fram Timber med en veggpasning, men Bernd Leno leverte en fin redning på backens skudd.

Martinelli trodde han la på til 3-0 på tampen, men han var så vidt offside da han ble spilt gjennom av Ødegaard.

I stedet scoret innbytter Rodrigo Muniz et trøstemål på overtid.

Sander Berge spilte hele kampen for Fulham, men kunne ikke hindre et nytt tap mot en byrival etter helgens FA-cup for Crystal Palace.

Med seieren strammet Arsenal grepet om 2.-plassen og tok innpå serieleder Liverpool, som møter Everton til byderby onsdag. Arsenal er ni poeng bak før den kampen.