Nye detaljer fra avhør – Filip Ingebrigtsen har forklart at han så slag

Om det første av tiltalepunktene som angår Jakob Ingebrigtsen, fortalte aktor Angjerd Kvernenes at Filip Ingebrigtsen i politiavhør har sagt at han så faren slå lillebroren.

I tiltalen beskrives det at Gjert Ingebrigtsen i 2008 skal ha slått Jakob Ingebrigtsen med to flate hender mens han ropte og skrek til ham. Dette skal ha skjedd etter at Jakob Ingebrigtsen hadde fått en negativ melding om oppførselen sin på skolen.

– Jeg skjønner hvor aktor vil. Aktor vil at jeg skal spekulere rundt hvorvidt de har sammenholdt sine forklaringer. De har jeg ingen formening om. De har ingen forutsetninger for uttalelsene, sa Gjert Ingebrigtsen.

Friidrettstreneren sa flere ganger han ikke så poenget med å svare da aktor begynte å gå gjennom de forskjellige punktene i tiltalen som omhandler sønnen Jakob. Ifølge tiltalen skal Gjert Ingebrigtsen ha dyttet sønnen, sparket ham i magen og truet med å «skambanke ham og slå ham helseløs eller lignende».

Tiltalte avviser bruk av vold og husker ikke de konkrete episodene, Han ble spurt om han har en formening om hvorfor sønnen husker disse episodene.

– Det har jeg ikke noen formening om, lød svaret.

Ba om flere pauser

Da retten ble satt i Sandnes tirsdag ba friidrettstreneren om ordet.

– Jeg er ekstremt sliten etter gårsdagen, og det kan være at jeg i dag må ha oftere og flere pauser for i hele tatt å henge med, sa han.

Dommer Arild Dommersnes svarte at retten vil ta hensyn til det.

59-årige Ingebrigtsen skal gi sin versjon av saken denne uken. Mandag avviste han alle anklagene om vold som framkommer i tiltalen. Friidrettstrenerens uttalelser i retten viste også at han har en ganske annen opplevelse av hvordan familielivet og forholdet til barna har vært.

Sønnen til stede ut rettsuken

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av to av sine sju barn, Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18). De har forklart seg om hvordan tiltalte var som far og trener mens de var barn, en barndom preget av frykt for farens uforutsigbare aggresjon og reaksjoner på regelbrudd i hjemmet.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil Jakob være til stede i retten til og med torsdag.

– Han ønsker å høre ferdig forklaringen til sin far, samt Kristoffer Ingebrigtsen som er et viktig vitne. Når det gjelder lillesøsteren, vil hun være der fram til rundt påske, og litt til og fra etter det, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Ifølge Larsen trener Jakob Ingebrigtsen én økt før han går i retten, og én etterpå.

