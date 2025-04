Gjert Ingebrigtsen slo tilbake mot sønnens påstander: – Mitt og ingen andres

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under sin frie forklaring sa Gjert Ingebrigtsen at han utviklet et eget «treningssystem» mellom 2011 og 2012.

– Det er ingen andre meg bekjent som har bidratt til det treningssystemet. Det er kun mitt og mitt alene. Hvis noen mener de har bidratt, må de være greie og dokumentere det. Inntil da er det mitt og ingen andres, sa han.

– Jeg har brukt mange år av mitt liv på å lage dette systemet. Ungene mine fikk det hver søndag, og ingen har kommet med innspill noensinne.

Jakob Ingebrigtsen forklarte derimot sist uke at det var en misforståelse det at folk tror det er noe faren har gjort alene.

– Det er et treningsopplegg som har vært utviklet over lang, lang tid i samarbeid med meg og mine to eldre søsken (Henrik og Filip) og på ingen måte noe han har laget eller utviklet på egen hånd, sa OL-vinneren.

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen har utrettet store ting på friidrettsbanen. Gjert Ingebrigtsen sa mandag at han som trener har bidratt til over 30 medaljer i internasjonale mesterskap.

– Jeg har nærmest vært en garantist for heder og ære i så henseende. Jeg har vært engasjert, kravstor, og det har vært masse diskusjoner. Mine betingelser som trener har vært at det er min måte eller ingen måte, sa han.

Han forklarte videre at da Jakob Ingebrigtsen var 15-16 år, hadde han et treningssystem hvor han var «mer eller mindre sikker på at jeg ville klare å gjøre ham til verdens beste løper».

Jakob Ingebrigtsen og søsteren er fornærmet i rettssaken som er i gang i sin andre uke. Saken varer til mai. Faren deres er tiltalt for vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld.

Hele den første av tre dager som er satt av til Gjert Ingebrigtsens forklaring, ble brukt til hans egen versjon. Nå skal statsadvokatene og bistandsadvokat stille sine spørsmål til 59-åringen.

