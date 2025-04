FIS opphever suspensjonen av norske skihoppere etter VM-jukset

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) tirsdag.

– Utøvernes midlertidige suspensjon var nødvendig for å sikre konkurransenes integritet, skriver FIS.

– Dette kravet gjelder ikke lenger etter slutten av konkurransesesongen, heter det videre.

Det innebæer at FIS fram til helgens verdenscupavslutning i skiflygingsbakken i Planica mente det ville sende gale signaler å la nordmennene hoppe samtidig som en granking pågår rundt dem.

Ny teknisk kontroll

Nå som suspensjonen er hevet kan Lindvik, Forfang, Pedersen, Sundal og Johansson delta på treninger eller andre aktiviteter i regi av Norges Skiforbund eller andre skiforbund med umiddelbar virkning.

Slik er det imidlertid ikke for de norske lederne som også har vært suspendert.

– Den foreløpige suspensjonen av tre ledere på Norges hopplag for menn fortsetter, heter det fra FIS.

Etterforskningen som er igangsatt etter hoppskandalen i Granåsen, pågår. Hoppdressene som ble beslaglagt av FIS i Oslo 11. mars, skal gjennom en ny runde med teknisk kontroll.

FIS skriver også at forbundet forbeholder seg retten til gå til ytterligere etterforskningstiltak.

Lang gransking

Lindvik, Forfang, Johansson, Pedersen og Sundal ble alle suspendert som følge av avsløringen av norsk dressjuks i forbindelse med storbakkerennet i VM.

Landslagstreneren Magnus Brevig og servicemennene Adrian Livelten og Thomas Lobben har også vært suspendert siden. De fortsetter altså å ha denne statusen.

Det var dressene til Lindvik og Forfang som ikke gikk gjennom utstyrskontrollen i Granåsen. FIS mistenker imidlertid at også dressene til Johansson, Pedersen og Sundal har vært manipulert under VM.

En foreløpig vurdering skal gå på at det finnes tegn på dressene til dette.

Norges Skiforbunds advokat har vært tydelig på at man ikke uten videre er enig i det siste.

Det er ventet at det kan ta både uker og måneder før en konklusjon foreligger i granskingen som er igangsatt. Den etiske komiteen til FIS må til syvende og sist beslutte om det er grunnlag for å åpne disiplinærsak.

Suspenderte Forfang ble pengevinner

Tross at hele sesongavslutningen gikk fløyten som følge av Norges VM-juks innkasserte Johann André Forfang mest premiepenger av de norske hopperne denne sesongen.

Søndag ble verdenscupsesongen i hopp avsluttet i skiflygingsbakken i Planica. Som i Oslo, Vikersund og Lahti var det uten de beste norske hopperne på plass.

Suspensjonen har med stor sannsynlighet kostet flere av dem gode premiepenger. Likevel ble sesongen innbringende for blant andre Forfang. Tromsøværingen endte sesongen på åttendeplass på pengelisten til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Forfang har i verdenscupen hoppet inn 135250 sveitsiske franc, hvilket tilsvarer i overkant av 1,6 millioner kroner etter dagens.

Bygger hus

Det kommer garantert godt med for tromsøværingen, som jobber på spreng med å restaurere huset han og kjæresten Kristin Solberg overtok så sent som i januar. De to blir foreldre om ikke lenge.

Nylig ga Forfang følgerne på Tiktok et innblikk i arbeidet.

– Jeg har pendlet mellom å hoppe verdenscup i vinter og å pusse opp hus siden vi overtok 8. januar. Akkurat nå blør vi penger, og hver dag er en kamp mot klokka, sa hoppstjernen da.

I tillegg til premiepengene i verdenscupen kommer drøyt 236.000 kroner Forfang fikk for resultatene under ski-VM. Der bidro han blant annet til norsk gull i blandet lagkonkurranse.

Landslagskamerat Kristoffer Eriksen Sundal hoppet inn nest mest premiepenger av de norske i verdenscupen. Han endte på snaut 1,2 millioner, mens Marius Lindvik stoppet på 700.000.

Lindvik kan i tillegg plusse på 685.000 kroner fra FIS under VM, der han blant annet ble verdensmester i normalbakken.