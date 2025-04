Ankelskadet Haaland skal til spesialist – ute på ubestemt tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det fremgår av en oppdatering på klubbens nettsider.

Den norske spissen pådro seg skaden under søndagens FA-cupkvartfinaleseier borte mot Bournemouth.

– Erling gjennomgikk innledende tester i Manchester mandag morgen og vil nå oppsøke en spesialist for å få bekreftet det fulle omfanget av skaden, skriver City.

– En vurdering pågår for å fastslå en full diagnose. Forventningen er at Erling vil være klar i tide til å spille en rolle innen utgangen av denne sesongen, inkludert under sommerens klubb-VM, heter det videre fra City.

Skinne på foten

Den ordlyden er svært dårlig nytt for de lyseblå. Lite tyder på at Haaland vil kunne gjøre et snarlig comeback på banen.

City ønsker nordmannen god bedring og opplyser at klubben vil komme med regelmessige oppdateringer på Haalands skadesituasjon. Også det peker i retning av at skadeoppholdet ikke blir av det korteste slaget.

I etterkant av søndagens FA-cupkamp ble Haaland avbildet gående ut av stadion på krykker og med en beskyttelsesskinne på foten.

Det satte fart på spekulasjonene om at skaden ikke var ubetydelig.

Tøff duell

Skaden pådro Haaland seg i en duell med Lewis Cook, hvor han endte ute på asfalten og inn i reklameskiltene.

Jærbuen forsøkte først å fortsette kampen, men måtte raskt bli byttet ut med Omar Marmoush, som satte inn vinnermålet.

I forkant hadde Haaland første bommet på straffe, før han utlignet på en nydelig pasning fra Nico O'Reilly. Justin Kluivert sendte først Bournemouth i ledelsen.

City er videre til semifinalen i FA-cupen, hvor de møter Nottingham Forest. I Premier League handler alt om å sikre kvalifisering til Champions League.

