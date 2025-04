Alle sykkelsportens World Tour-lag stemte mot Tour de France-utvidelse

Uno-X er klar for verdens mest prestisjetunge sykkelritt for tredje år på rad etter at arrangørene i Amaury Sports Organisation mandag fikk grønt lys for å invitere 23 lag, tre av dem på et såkalt wildcard.

Tidligere har antallet wildcards vært kun to. Dersom det hadde blitt videreført også i 2025 hadde ASO måttet vrake enten Uno-X, franske Total Energies eller sveitsiske Tudor.

Det var styret i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) som tok den endelige beslutningen etter at ledelsen i Proffsyklingsrådet (PCC) i forrige uke innstilte på at antallet lag skuffe utvides fra 22 til 23.

Ifølge det velrenommerte sykkelmediet Wielerflits var det imidlertid voldsom motstand blant aktørene knyttet til beslutningen. Da Proffsyklingsrådet behandlet saken skal alle de 18 lagene som denne sesongen har World Tour-status ha stemt imot.

Kritiske røster

Lagene på nivået under skal naturlig nok ha vært av motsatt formening. Til slutt valgte angivelig PCC-leder Brent Copeland å følge de sistnevnte.

Også forut for mandagens avgjørelse har flere vært kritiske til å utvide Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a Espana.

– Jeg forstår ikke at de vurderer dette i det hele tatt, sa sykkeltoppen Richard Plugge til det belgiske mediet Sporza nylig.

Plugge er teamsjef i det norsksponsede stjernelaget Visma Lease a Bike.

Et sentralt spørsmål knyttet til utvidelsen av feltet til 23 lag har vært sikkerheten til utøverne. For relativt få år siden ble det besluttet at hvert lag kun kan stille med åtte ryttere i touren – mot tidligere ni.

Cort forstår bekymringen

Bakgrunnen var et resonnement om at færre ryttere i feltet vil redusere faren for stygge velt og alvorlige skader. Nå økes altså antallet igjen, men samtidig ikke til det samme som tidligere.

Uno-X-stjernen Magnus Cort forstår argumentene som fort kunne senket hans eget lags drøm om en ny Tour de France-deltakelse.

– For vår del er jeg glad. Men jeg kan forstå sikkerhetsbekymringene som finnes. Dette er ikke noe som gir en endring over natten, men det er et lite skritt i feil retning, sier veteranen til danske Feltet.

– Det er nå 23 lag som kjemper om samme plass som de 22 lagene gjorde tidligere. Det er ingen store endring, men det blir litt mer kamp om plassene, legger han til.

Les også: Uno-X sikret ny Tour de France-plass: – Jeg er en lettet mann