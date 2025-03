Uno-X sikret ny Tour de France-plass: – Jeg er en lettet mann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed er laget klart for verdens mest prestisjetunge sykkelritt for tredje år på rad.

Tour de France opplyser på sin X-konto at Total Energies, Tudor og Uno-X har fått spesialinvitasjon til rittet.

Det skjer en time etter at Grand Tour-rittene fikk innvilget utvidelse fra 22 til 23 lag. Hadde ikke det skjedd, vill det spøkt for Uno-X' sjanse til å bli invitert med til Touren igjen.

– Nå er jeg en lettet mann. Det har vært noen lange uker og måneder i venteboksen, så dette var deilig, sier daglig leder Thor Hushovd i Uno-X til TV 2.

80-85 prosent av verdien

Han understreker betydningen av Tour-deltakelse for det norske sykkellaget.

– Det betyr jo veldig mye. Vi hadde selvsagt fortsatt med laget selv om vi ikke skulle ha blitt invitert, men om vi skal regne investeringen i sykkellaget hjem, så ligger 80-85 prosent av verdien i Tour de France. Det er så stort, sier Hushovd.

Uno-X har ingen etappeseirer i Tour de France, men har vist seg fram ved flere anledninger i de to årene laget har deltatt i det franske storrittet. Blant annet hadde Jonas Abrahamsen den grønne poengtrøya på tre etapper i fjor, mens han bar den prikkete klatretrøya i hele ti etapper.

Tredje strake

Uno-X skrev sykkelhistorie da laget for to år siden ble tidenes første norske på start i sykkelfesten i Frankrike. Nå gjentar opplevelsen seg etter alle solemerker for tredje gang på rad.

Tour de France-deltakelse betyr enormt mye for sykkelsportens sponsordrevne team. Den tre uker lange touren når ut til om lag 190 land og følges av nærmere 150 millioner mennesker. Det gir en enorm eksponeringsverdi.

Årets utgave av touren, den 112. i rekken, starter i Lille 5. juli. Denne gangen skal samtlige etapper gå på fransk jord. Totalt skal rytterne tilbakelegge 3320 kilometer.

Målgangen på etappe nummer 21 er tilbake på Paris-paradegaten Champs-Élysées. Under fjorårets utgave ble det hele avgjort i Nice som følge av at hovedstaden var opptatt med forberedelser til sommer-OL.

Slik blir traseen

Fjellkjeden Pyreneene får ellers det som kan bli en nøkkelrolle i rittet. Der venter tre tøffe fjelloppgaver på rytterne omtrent midtveis i rittet.

Den 12. etappen vil ha målgang på toppen av bratte Hautacam. Så sent som i 2022 utkjempet Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard en tøff duell der.

Dagen deretter, på etappe 13, skal rytterne gi seg i kast med en tøff fjelltempo med målgang i Peyragudes. Skiresorten er blant annet utstyrt med en ikonisk landingsstripe for fly, som også flere ganger tidligere har vært endestasjon for etapper.

Den 14. etappen, også det en fjelletappe i Pyreneene, blir en ny tøff test. Målgangen der blir på et annet skisted, Luchon Superbagnères. Etappen vil inneholde 4950 meter med klatring, og sykkelstjernene skal over blant annet Col du Tourmalet, Col d’Aspin og Peyresourde.

På veien fra Lille til den franske hovedstaden skal rytterne også neste år bestige det ikoniske fjellet Mont Ventoux. Det skjer på etappe 16.

Pogacar knuste Vingegaard og resten av feltet i fjorårets utgave av touren. Den unike sloveneren leverte en sesong som også inneholdt både Giro-seier og VM-gull.

Også denne sesongen er det ventet at Vingegaard og Pogacar blir hovedpersonene i Frankrike.

Dette er lagene som sykler Tour de France i 2025:

Alpecin Deceuninck (Belgia), Arkea B&B Hotels (Frankrike), Bahrain Victorious (Bahrain), Cofidis (Frankrike), AG2R (Frankrike), EF Education (USA), Groupama-FDJ (Frankrike), Ineos (Storbritannia), Inermarché Wanty (Belgia), Lidl-Trek (USA), Movistar (Spania), Bora-Hansgrohe (Tyskland), Soudal Quick-Step (Belgia), Jayco Alula (Australia), Picnic (Nederland), Visma (Nederland), UAE (Emiratene), Astana (Kasakhstan), Lotto (Belgia), Israel Premier Tech (Israel), Total Energies (Frankrike), Tudor (Sveits), Uno-X (Norge).

