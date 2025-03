Seriestart OBOS-ligaen: Lyn og Skeid mot økonomi-lagene

Fire dager før seriestart forlenget Vilde Mollestad Rislaa kontrakten sin med Skeid. Hun blir tidenes første kvinnelige trener på nest øverste nivå i norsk mannefotball.

Det fokuset er hun lei av for lengst, men det er et faktum. Så er spørsmålet om Skeid vil klore seg fast i OBOS-ligaen, slik målsettingen er.

Har styrket laget

Nå skal hun lede laget i hvert fall ut 2026-sesongen.

– Jeg ser noen kaller oss for overgangsvinnerne. Jeg vet ikke om det er riktig, men det er hyggelig at spillere vil komme til oss, sa hun på et medlemsmøte på Skeid-huset nylig.

– Hvordan er det å komme til første seriekamp uten å ha vunnet en eneste treningskamp, spurte vi.

– Det er alltid greit å vinne fotballkamper, men det er ikke viktig før nå. Vi har bevisst valgt tøff motstand og har lært mye av det, svarte hun.

Og henviste til at de har møtt lag som Sandefjord (1-4), Lillestrøm (2-4) og Vålerenga (2–5) og i oppkjøringen. Men de har også holdt nullen (0-0) mot Rosenborg.

I serieåpningen er det Odd i Skien som venter, et av to lag som kom ned fra Eliteserien. For noen måneder siden var det altså to divisjoners forskjell mellom lagene.

– Det betyr at de har alt å tape. Presset er på dem, sier Rislaa om serieåpningen. Så kommer Start til første hjemmekamp på Nordre Åsen kommende helg.

Og Dagsavisen tror det er de mest ressurssterke lagene som vil kjempe om opprykket.

Lillestrøm skal rett opp igjen, Aalesund, Stabæk, Start og Odd trives ikke i OBOS-ligaen og her større budsjetter enn de fleste andre. Og vi tror lag som Stabæk og Start vil prestere på høyere nivå enn i fjor.

Endringer i Lyn

Lyn spilte kvalifisering om opprykk til Eliteserien i fjor, men det stoppet med tap mot Kongsvinger. Målsettingen er å bli topp seks i år også.

Men laget må erstatte nøkkelnavn som Daniel Schneider (til KFUM Oslo), Jacob Hanstad (til FFK) og skader på Even Bydal og nå også Anders Bjørntvedt Olsen. Derfor ble det handlet før overgangsvinduet ble lukket torsdag kveld.

Bodø/Glimts svenske kantspiller Samuel Burakovsky er hentet på lån fram til sommeren. 22-åringen har erfaring fra svensk 1. divisjon.

Lyn serieåpner borte mot Ranheim mandag kveld, et lag de slo 3–0 i treningskamp for noen uker siden.

I motsetning til Skeid har Lyn vunnet tre av sine seks treningskamper.

Men i den første hjemmekampen mot Stabæk må laget igjen leie en annen bane. Bislett er ikke klar og hjemmedebuten må spilles på Ekeberg, på KFUM Arena søndag 6. april.

Rekdals opprykk

Vi anser Lillestrøm og Aalesund som de to store opprykksfavorittene. Lagene møtes i første runde i Ålesund.

– Det kan bli en rekordjevn liga der jeg forventer at de ressurssterke lagene vil hevde seg best. Ja, vi vil vinne alle kamper, men vi må bevise at vi er gode nok, sier Kjetil Rekdal om ambisjonen om å bringe laget tilbake til øverste nivå igjen.

Hødd og Skeid kommer opp fra 2. divisjon og vil kjempe for å berge plassen. Mjøndalen var lenge blant de ressurssterke lagene, men det gjelder ikke lenger. De har måttet nullstille og fristille spillere foran denne sesongen.





---

FAKTA

Dagsavisens tabelltips for OBOS-ligaen (1. divisjon):

1. Aalesund

2. Lillestrøm

3. Stabæk

4. Start

5. Odd

6. Lyn

7. Kongsvinger

8. Moss

9. Sogndal

10. Egersund

11. Ranheim

12. Skeid

13. Raufoss

14. Åsane

15. Mjøndalen

16. Hødd

Første runde spilles slik:

Mandag 31. mars: 19.00: Egersund – Mjøndalen, Kongsvinger – Åsane, Odd – Skeid, Ranheim – Lyn, Stabæk – Hødd, Start – Sogndal, Aalesund – Lillestrøm.

Tirsdag 1. april: 19.00: Raufoss – Moss.

---