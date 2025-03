Sarpsborg sjokkerte Molde i Høgmos seriedebut: – Langt unna det vi forventer

21 år gamle Karlsbakk scoret én gang i hver omgang.

Sarpsborg sjokkerte Molde da de tok ledelsen etter knappe fem minutter spill etter et strålende angrep. Kaptein Jo Inge Berget frispilte en leken Sondre Ørjasæter på venstrekanten, og U21-landslagsspilleren stormet fram og slo ballen tvers over til en fullstendig umarkert Daniel Karlsbakk.

Den tidligere Heerenveen-proffen var tilbake i Eliteserien for første gang siden 2022-sesongen og kunne nærmest bredside ballen i åpent mål.

Den var tøff å få i trynet for Per-Mathias Høgmos menn, og for Sarpsborg og trener Christian Michelsen ble det en pangåpning på sesongen.

– Vi har jo helt andre forventninger til oss selv. Den første omgangen var veldig svak, sier Per-Mathias Høgmo til TV 2.

– Det var et bunnivå her i dag. Vi er langt unna det vi forventer. Så tenker jeg at vi er på et sted nå hvor vi trenger tid til å skape relasjoner. Vi trenger å få frisk kontinuitet her, legger han til.

10 minutter senere satte Ørjasæter opp Karlsbakk på nytt, og bare en glimrende parade av Moldes keeper Jacob Karlstrøm hindret at det ble 2-0 til bortelaget. Ørjasæter var banens beste spiller i de første 45 minuttene.

Straffe

Ørjasæter var også mannen som ble felt da Sarpsborg fikk straffe 19 minutter etter pause. Straffesparket ble satt sikkert i mål av Daniel Karlsbakk.

Målet kom etter en god Molde-periode der bare resolutte inngripener av Sarpsborgs meget gode keeper Mamour Ndiaye berget stumpene for svartrøyene.

19-åringen debuterte mellom stengene for Sarpsborg og var sikker i klypene og veldig bra til å sette i gang spillet.

Les også: Vålerenga med brakcomeback i Eliteserien: – Fantastisk

God keeper

Sarpsborg var det klart beste laget før pause, mens det var noe seigt, tannløst og ubesluttsomt over hjemmelaget. Molde skapte ikke en eneste 100-prosentsjanse i 1. omgang.

I 2. omgang var Molde langt mer på, og de hadde sjansen til å utligne før Sarpsborg doblet ledelsen.

Jo Inge Berget var heldig som slapp unna det andre gule kortet etter en stempling på nevnte Jacob Karlstrøm i det 31. minutt.

– Ser man de isolert tror jeg det er mulig å gi gult kort på begge, og det kan hende at jeg var litt heldig der. Jeg skal ikke gjøre det igjen, sa Berget til TV 2 til pause.

Les også: KFUM vendte til seier i serieåpningen: – Helt perfekt

Les også: Glimt med sliteseier borte mot nyopprykkede Bryne: – En utrolig vanskelig kamp

Les kommentar: Et sulteforet publikum og formstigning for VAR