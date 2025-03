Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ann Kristin Aaland og Karoline Erdal gikk de to første etappene for laget og kunne juble for førsteplass sammen med ankerkvinne Kirkeeide.

Oppland sikret sølvet foran Hordaland på bronseplass.

Kirkeeide har hatt et strålende NM og sikret kongepokalen da hun gikk inn til gull på fellesstarten lørdag. Dagen før vant hun sprinten etter en sterk sisterunde.

Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien og Karoline Knotten sto alle over norgesmesterskapet.