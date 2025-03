Glimt med sliteseier borte mot nyopprykkede Bryne: – En utrolig vanskelig kamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er lettet. Det er en utrolig vanskelig kamp på et vanskelig underlag, det må vi bare stå i. Det bygger karakter, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Jeg er bare glad for at det holdt i dag, la han til.

Glimt er regjerende mestere etter at de vant Eliteserien de to siste årene. Bryne rykket på sin side opp fra 1. divisjon forrige sesong.

Det var likevel lite som tydet på de enorme økonomiske forskjellene klubbene mellom.

– Jeg er veldig fornøyd med jobben som ble lagt ned, og vi klarte å få kampen til å leve helt inne. Det var målet, sa Bryne-trener Kevin Knappen til rettighetshaveren.

– Det er muligheter her

Bryne startet friskt og holdt unna i en drøy halvtime, før Kasper Høgh til slutt sendte Glimt i ledelsen etter 35 minutter.

– Vi visste at det kom til å bli tøft, men jeg synes at vi ligger ganske bra i ramma. Vi blir straffet når vi gjør en dum feil, men vi skaper litt også. Det er muligheter her, sa Brynes Lars Erik Sødal til TV 2 i pausen.

Etter hvilen fikk imidlertid Glimt en gyllen mulighet til å doble ledelsen da Jacob Haahr Steffensen felte Jens Petter Hauge innenfor 16-meteren, men Bryne-keeperen reddet forsøket fra krittmerket.

– Det er en bra redning, konstaterte TV 2-kommentator Morten Langli.

Les også: KFUM vendte til seier i serieåpningen: – Helt perfekt

22 år

Hauge var på lån fra Eintracht Frankfurt til Glimt forrige sesong, men ble hentet permanent til gultrøyene i vinter. Ifølge Transfermarkt hadde han en prislapp på nesten 40 millioner kroner, noe som gjør han til vinterens største kjøp i Norge.

Bryne har ikke vært i Eliteserien siden 2003, hvor de endte på 14.-plass. Opprykket ble sikret da de endte på 2.-plass bak Vålerenga i 1. divisjon forrige sesong.

Neste helg tar Glimt imot HamKam på hjemmebane, mens Bryne skal på besøk til Kristiansund.

Les også: Vålerenga med brakcomeback i Eliteserien: – Fantastisk