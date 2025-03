Gjert Ingebrigtsen sier håndkleet traff datterens finger: – Reaksjonen var overdrevet

Av Lars Eide/NTB, Mette Estep/NTB og Andreas Jakobsen/NTB

– Det er ikke en sånn person jeg er, eller ønsker å være, men i den situasjonen jeg var, så skjer det som skjer, og jeg har et bestemt inntrykk av at jeg var borti fingeren hennes, sa Gjert Ingebrigtsen.

Underveis i forklaringen stoppet 59-åringen opp og tok til tårene. Dommer Arild Dommersnes spurte så om han trengte en pause, og det svarte Gjert Ingebrigtsen ja til.

Før det benektet han å ha vært borti ansiktet til sin datter med håndkleet.

Sier han traff fingeren

I tiltalen heter det at tiltalte under en krangel onsdag 5. januar 2022, kjeftet på datteren og holdt en finger opp mot ansiktet hennes, før han slo henne i ansiktet med et håndkle slik at hun fikk et rødt merke på kinnet».

Retten har fått se et bilde, tatt av svigerinnen Liva, som viser et tydelig rødt merke på datterens kinn.

– Da jeg dyttet bort fingeren hans, pisket han mot fjeset mitt. Første gang traff han ikke, men så gjorde han det en gang til for å med vilje treffe. Da traff han kinnet mitt, forklarte datteren sist uke.

Faren sier han husker at de to begynte å krangle i trappa. Ifølge ham oppsto det en diskusjon der, og temperaturen økte betraktelig.

– Hun er skikkelig sint og sier til meg: «Jeg vil faen ikke være i dette fengselet lenger» mens hun holder oppe pekefingeren. I situasjonen drar jeg fram dette håndkleet mot fingeren to ganger raskt etter hverandre, forklarte han.

– Hun sier da: «Hva faen er det du gjør? Slår du meg?». Jeg svarer: «Jeg slo deg ikke», sa Ingebrigtsen.

Tenker på det hver dag

– Min reaksjon var overdrevet, erkjente Gjert Ingebrigtsen.

Deretter snakket han om hvor mye han savnet sin datter. De har brutt kontakten, og har kun snakket sammen én gang etter håndkleepisoden.

– Hun er det siste jeg tenker på når jeg legger meg og det første jeg tenker på når jeg står opp, sa Ingebrigtsen.

Flere ganger under forklaringen mandag tok han til tårene og trengte en pause da han pratet om egen oppvekst og livet med sine sju barn.

– I hennes hode blir det press

Gjert Ingebrigtsen startet sin forklaring mandag. I svart bukse og svart skjorte tok han plass i vitneboksen og fortalte fritt sin historie.

Han tok for seg forholdet til hvert enkelt av barna, beskrev familien og livet deres generelt. I omtalen av den eneste datteren sa han at han egentlig ikke ville at hun skulle drive med friidrett, men at det skjeddetter press fra brødrene både på ham og datteren. Han sier det som var oppmuntringer fra ham, er feil framstilt.

– Det som er oppmuntringer fra pappa, blir fort til press og krav i hennes hode.

Han sa videre at han aldri kan tilgi seg selv for å ha antatt at hun ville det samme som brødrene.

– Jeg var ikke oppmerksom nok på at hun hadde andre behov som jente og som menneske. Det plager meg hver eneste dag.

Les også: Gjert Ingebrigtsen: – Har aldri praktisert noen form for straff