Gjert Ingebrigtsen: – Vi har aldri praktisert noen form for straff

– Vi har aldri praktisert noen form for straff. Jeg har derimot vært opptatt av konsekvens, det å forklare barna betydningen av konsekvens, sa Gjert Ingebrigtsen (59) da han mandag begynte sin forklaring i rettssaken mot ham.

59-åringen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av to av sine sju barn, Jakob Ingebrigtsen (24) og den eneste datteren (18). De første fire rettsdagene i saken mot ham fikk han høre hvordan barna har opplevd ham som far. Begge barna fortalte forrige om fysisk og psykisk vold i barndommen og oppveksten.

Gjert Ingebrigtsen har i opptakten til saken, og under første dagen av rettssaken for en uke siden avvist alle anklager om vold som framkommer i tiltalen.

– Vi måtte lage regler som best vi kunne. Tradisjonelt, konservativt, patriarkisk. Vi var rigide på noe, men svært liberale på andre ting, forklarte han om oppdragelsen ungene fikk.

Men faren sa det ikke var snakk om straffereaksjoner i oppdragelsen. Han sa at alle brudd på avtaler og regler, selv den minste ting, derimot ville få en konsekvens, på godt og vondt.

Trakk linjer til egen oppvekst

Ingebrigtsen var antrukket svart bukse og svart skjorte mandag. Jakob Ingebrigtsen og datteren satt tett ved siden av hverandre, med sin bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Faren har valgt fri forklaring og sa ved oppstarten at han var skikkelig nervøs.

59-åringen startet sin forklaring med å beskrive oppveksten i Båtsfjord, der han fire år gammel mistet faren og så seg som eneste mann i huset, med mor og to søstre. Han måtte underveis ta flere pauser. Han trakk linjene fra sin egen barndom, til da han møtte sin framtidige kone i ung alder.

– Fars- og foreldrerollen ble det vi hadde med oss fra vår egen oppvekst, med et behov for å beskytte – kontrollere og beskytte, for å unngå enhver form for risiko. Man kan kalle det overbeskyttende, med hva det kan innebære, sa han.

– Jeg hadde aldri noen

Da han fortalte om barndommen, tok tårene ham da han sa at han i idrettsmiljøet opplevde at andre hadde foreldre som fulgte opp. Han mistet faren til sykdom i fireårsalderen.

– Jeg hadde aldri noen.

Ingebrigtsen forklarte at han under oppfølging av barna sine i idretten har følt på at store krav ble stilt til ham.

– Pappa ble bedt om å skjerpe seg. Emosjonelle fedre genererer ikke resultater, fikk jeg beskjed om. Slutt å sutre. Pappa ble til Gjert. Gjert ble til den tiltalte, sa han.

Begge de to fornærmede barna har i sine forklaringer sagt at de ikke lenger kaller faren for pappa, men Gjert.

Begge de fornærmede skal etter planen være til stede hele uka. Ingebrigtsen erkjenner ingen straffskyld i saken.

