KFUM vendte til seier i serieåpningen: – Helt perfekt

– Det er helt perfekt, helt etter boka. Sandefjord har hatt et lite tak på oss i det siste, og det skulle vi gjøre noe med i dag, sa Simen Hestnes til TV 2.

Etter timen spilt sendte samme mann Oslo-klubben i ledelsen. Johannes Hummelvoll Nuñez tvang fram en retur fra Sandefjord-keeper Elias Hadaya, og Hestnes hamret inn 2-1 på den påfølgende muligheten.

Kvarteret før slutt sikret Moussa Njie seieren da han prikket ballen inn via stolpen fra like utenfor 16-meteren.

– Det var deilig å få den viktige scoringen der. Vi har trent bra, og vi får det som vi fortjener, sa Njie.

To flotte scoringer sørget for at det sto 1-1 halvveis. Først banket Sander Risan Mørk inn 1-0 på halv volley, før Nuñez økte vanskelighetsgraden med en vakker helvolley like etterpå.

– Et kunstverk, en vanvittig scoring. Han gjør akkurat det han skal og litt mer, utbrøt TV 2-kommentator Endre Lübeck.

KFUM imponerte lenge stort i sin første eliteseriesesong etter opprykket i 2023. Prestasjonene ble svakere utover høsten, men Oslo-klubben endte på en åttendeplass ved sesongslutt.

Sandefjord slet mer, men unnslapp nedrykket med ett poengs margin ned til kvalikplassen. Trener Hans Erik Ødegaard er blant dem som har forlatt klubben siden da, og i år skal Andreas Tegström alene forsøke å holde dem unna bunnstriden.

KFUM møter Viking i Stavanger neste runde, mens Sandefjord skal bryne seg på Molde på eget gress.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 1. runde:

KFUM Oslo – Sandefjord 3-1 (1-1)

KFUM Arena: 1806 tilskuere.

Mål: 0-1 Sander Risan Mørk (43), 1-1 Johannes Hummelvoll Nuñez (45), 2-1 Simen Hestnes (63), 3-1 Moussa Njie (77).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Mathias Tønnessen, KFUM Oslo, Stian Kristiansen, Vetle Walle Egeli, Sandefjord.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Daniel Schneider, Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Amin Nouri (Ayoub Aleesami fra 86.), Sverre Sandal, Simen Hestnes, David Hickson – Teodor Berg Haltvik (Bjørn Martin Kristensen fra 60.), Johannes Hummelvoll Nuñez (Niclas Schjøth Semmen fra 90.), Moussa Njie.

Sandefjord (4-3-3): Elias Hadaya – Filip Loftesnes-Bjune, Martin Gjone, Stian Kristiansen, Vetle Walle Egeli – Sander Risan Mørk (Marcus Melchior fra 82.), Filip Ottosson, Loris Mettler (Robin Dzabic fra 71.) – Evangelos Patoulidis (Darrell Tibell fra 81.), Stefán Ingi Sigurdarson (Sebastian Holm Mathisen fra 71.), Jakob Dunsby (Elias Jemal fra 71.).

Øvrige resultater: Vålerenga – Viking 3-1, HamKam – Kristiansund 2-1, Molde – Sarpsborg 0-2, Tromsø – Haugesund 1-0.

Senere kampstart: Bryne – Bodø/Glimt (19:15).

Spilt lørdag: Strømsgodset – Rosenborg 1-2, Fredrikstad – Brann 3-0.

---