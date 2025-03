Weng med overlegent NM-gull på tremila: – Nå trenger jeg en ferie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den rutinerte 33-åringen fra Bul IL vant soleklart med hele 3.27,5 minutter ned til sølvplassen.

Weng har slitt med Marit Bjørgen og Therese Johaug gjennom hele karrieren, og lørdagens gull var hennes sjette i NM-sammenheng.

– Jeg var mer ivrig enn jeg hadde trodd, men så synes jeg at rundene bare ble lengre og lengre. På sisterunden var jeg tung, men jeg kjente at jeg var sulten, og det gikk bra likevel. Da var jeg også nøye med å få i meg næring, sa Weng til NTB.

Weng var ikke tvil om hva hun skulle prioritere i de neste dagene.

– Nå skal jeg ta noen dager uten trening og mest hvile. Det trenger både kropp og hode.

– Det er ingen tvil om at du går på en ny sesong?

– Akkurat nå skal jeg innrømme at jeg ikke har noen supermotivasjon hvis det er lov å si, men det kommer sikkert 1. mai. Nå trenger psyken en ordentlig ferie. Det blir mest mulig på sofaen til uka, men jeg har lovet smøreren min å stille på testcamp i hvert fall en dag til uka, sa Weng.

Sølvkamp

Tale Bruheim Breding fra Henning Skilag i Trøndelag gikk et kjempeløp med en knallsterk avslutning. Det holdt akkurat til sølvplass, med bare 0,6 sekunder ned til Hedda Bakkemo fra Gjøvik SK, som måtte ta til takke med den siste pallplassen og bronse.

– Helt sykt, det hadde jeg ikke sett for meg. Jeg skjønner ikke at det går an, sa Bruheim Breding til TV 2.

Breding ble nummer 11 på fredagens fem kilometer. Det var hennes beste plassering i et NM fra før.

– Dette var skikkelig artig og var overhodet ikke realistisk i mine tanker før start. Jeg har aldri vært i nærheten av dette før. Jeg skjønte på sisterunden at det kunne gå, sa 24 år gamle Breding til NTB.

Bronsevinner Bakkemo var også svært fornøyd, til tross for at det var små marginer opp til sølvplass.

– Det er litt surt, men jeg er veldig fornøyd med medalje, sa Bakkemo om egen innsats.

Fosnæs stivnet

Det ble ingen pallplass for Fosnæs, som slet utover i løpet. Hun var tappet for krefter mot slutten.

– Det var hardt. Jeg føler jeg aldri har vært så alene i et skirenn. Det var helt umulig å vite hvordan de andre gikk, men jeg skjønte at det røynet på mot slutten, sa Fosnæs etter at hun gikk i mål.

Fosnæs endte til slutt fire minutter og ni sekunder bak Weng i mål.

Fredag vant Weng gull på 5 kilometer fri teknikk, og lørdag viste sølvvinneren fra femmila i ski-VM for en måned siden at hun er Norges beste distanseløper for øyeblikket.

Langdistansespesialistene Therese Johaug, Astrid Øyre Slind og Nora Sanness startet ikke. Også en rekke øvrige landslagsløpere manglet.