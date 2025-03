Rosenborg åpnet eliteseriesesongen med seier: – Bra med høye forventninger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klubben herjet i siste halvdel av forrige sesong, og forventningene var derfor store i Trondheim foran serieåpningen. Mot Strømsgodset fant trønderne lite grunn til pessimisme, selv om det ble spennende på tampen.

– Vi ser at folket stiller opp. Og det er bare bra med høye forventninger, for da leverer vi også, sa Marius Broholm til TV 2.

Iver Fossum ble hentet til RBK i vintervinduet, og lørdag fikk han sjansen fra start. Det ga tilnærmet umiddelbar suksess da han headet inn årets første mål kort tid før pause.

Målet satte drammenseren mot klubben han fikk sitt gjennombrudd i.

Før det hadde RBK vært det beste laget, og etter hvilen fortsatte de i samme spor. Fire minutter inn i omgangen kontret de Godset i senk, og alene med keeper bredsidet Emil Konradsen Ceïde inn 2-0.

– Der er de brutale, Rosenborg. Timingen i den overgangen er rett og slett perfekt. Det er så høy klasse, sa Jesper Mathisen på TV 2s sending.

Skapte spenning

På tampen reduserte Fredrik Ardraa og skapte spenning i oppgjøret, men RBK rodde i land seieren.

– Jeg er fornøyd med de tre poengene og prestasjonen, men så blir det litt unødvendig spennende på slutten. Jeg syns at vi skal drepe kampen med et tredje mål. Vi må score på noen av de sjansene vi har, sa Johansson til TV 2.

Seieren ordnet de uten Sverre Nypan fra start. Stortalentet kom først på banen da det gjensto et kvarter av oppgjøret.

RBK avsluttet fjorårssesongen på en fjerdeplass. Godset ble nummer sju, men var likevel hele 15 poeng bak trønderne.

VAR-debatten har tatt mye av oppmerksomheten i norsk klubbfotball gjennom vinteren. Ved fotballtinget tidligere i måneden ble det vedtatt at teknologien skulle fortsette å bli brukt i Eliteserien, til tross for at størsteparten av klubbene som skal spille med videoverktøyet, stemte imot.

Det er fortsatt stor misnøye blant supportermiljøene i Norge, og deler av supporterne protesterte ved å forholde seg stille det første kvarteret av lørdagens kamp.

Protesterte

Supporteraksjonene blir kalt en «stemningsboikott». Bakgrunnen er det mange i supportermiljøet kaller en utfordring av medlemsdemokratiet i norsk fotball tilknyttet den videre bruken av videodømming.

I fjorårssesongen ble det ved flere anledninger lange opphold i spillet som følge av tidsbruken til VAR. Ny teknologi skal imidlertid føre til raskere offsideavgjørelser i årets sesong, meldte NFF fredag.

RBK møter Fredrikstad neste serierunde. Godset spiller da borte mot Haugesund.

Les også: For 50 år siden endret mye seg i norsk fotball

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag, 1. serierunde:

Strømsgodset – Rosenborg 1-2 (0-1)

Marienlyst stadion: 8332 tilskuere.

Mål: 0-1 Iver Fossum (39), 0-2 Emil Konradsen Ceide (50), 1-2 Fredrik Ardraa (90).

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Logi Tómasson, Fredrik Ardraa, Gustav Valsvik, Strømsgodset, Dino Islamovic, Ulrik Yttergård Jenssen, Marius Broholm, Ole Sæter, Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Rosenborg.

Strømsgodset (4-3-3): Per Kristian Bråtveit – Bent Sørmo (Lars Vilsvik fra 60.), Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl (Marko Farji fra 60.) – Herman Stengel (Fredrik Ardraa fra 71.), Kreshnik Krasniqi, Jonas Therkelsen – Marcus Mehnert (Jostein Ekeland fra 83.), Elias Hoff Melkersen (Nikolaj Möller fra 71.), Logi Tómasson.

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Adrian Pereira (Erlend Dahl Reitan fra 73.), Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Ulrik Yttergård Jenssen – Marius Broholm (Sverre Nypan fra 73.), Santeri Väänänen, Iver Fossum – Noah Holm (Luka Racic fra 87.), Dino Islamovic (Ole Sæter fra 73.), Emil Konradsen Ceide (Jesper Reitan-Sunde fra 88.).

Senere kampstart: Fredrikstad - Brann 18.00.

---