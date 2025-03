Nyenget med gulldobbel i NM: – En helt vill femmil

Gullet var hans fjerde individuelle i NM. Fredag var han sterkest på 10-kilometeren samme sted.

– Dette var bra, og det er et skirenn som skal passe meg veldig bra. Jeg føler at jeg går det og gjør mye som jeg gjør det på trening, og det får man betalt for. Det er mange som synes at jeg trener vel seigt og vel langt, men det får man betalt for på slike dager, sier Nyenget til NTB.

– Vi hadde en mistanke om at dette ville skje, men det skal likevel gjøres?

– Ja. Det er litt sånn. Det er litt spesielt at folk begynner å gratulere meg med seieren rundt halvveis i løpet, men det er altså mulig å sprekke på en femmil. De er ganske gode de du går mot, og det gjelder å holde helt inn. Du kan ikke ta noe for gitt, sier Nyenget.

Tideler

Fredag var det bare tideler som skilte ham fra sølvet, men lørdag ble marginen større. Nyenget satte nye ledertider ved hver runde, og Iver Tildheim Andersen på sølvplass var 1.47 minutter bak i mål. Simen Hegstad Krüger tok bronsen.

– Det er en helt vill femmil. Den tror jeg ikke noen i verden hadde slått i dag, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Tildheim Andersen er kjent for å sage sin egen innsats totalt i serien Langrennsgutta på Viaplay, men denne lørdagen kom gliset fram.

– Det var veldig bra i dag. Kroppen responderte gjennom dagen, og dette var oppløftende i klassisk selv om det var langt opp til Martin. Jeg trynet mot slutten, og jeg tror egentlig at jeg avsluttet ganske bra, sa Andersen til NTB.

Takter

Petter Northug viste gode takter på fredagens distanse og klemte til fra start også dagen etter. Der gikk det etter hvert noe tyngre, og veteranen var nesten kvarteret bak seieren i mål. Northug endte på 39.-plass med 14.30,0 minutter opp til Nyenget.

Rennet var det siste i årets NM. Johannes Høsflot Klæbo ga seg etter fredagens fjerdeplass på 10 kilometer og var på vei til Syden da startskuddet gikk lørdag.