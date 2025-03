Northug hemmelighetsfull om OL-satsing: – Jeg kan ikke røpe så mye ennå

Han stiller på femmila senere lørdag også, og det er heller ikke over med det.

48.-plassen på 10-kilometeren ga mersmak. Northug har fått store deler av sesongen ødelagt av to lange sykdomsperioder, men har fått vist at han fortsatt kan når han har vært med, ikke minst under ski-NM del 1 på Gåsbu i januar.

Og det er ingen tvil om at han er bedre som normal allroundløper enn han er som langløper.

– Det er allrounder du er?

– Ja. Formen er ikke bra, men nå begynner kroppen å løfte seg igjen etter to helger med konkurranser. Jeg kjenner at det er litt punch og at jeg kan jobbe i lett terreng selv om jeg er stiv. Jeg er bra i løyper der det er litt kriging og ut og inn av svinger. Da kjenner jeg at det er noe gammelt som ligger lagret i muskulaturen, sier Northug til NTB.

– Det betyr litt at du leverer når du først går renn?

– Jeg har fått gode svar, og de svarene jeg får på en slik 10 kilometer er det jeg trenger for motivasjonen for å legge ned en jobb. Jeg trives med å konkurrere, og jeg trenger å kjenne at jeg kan gå fort på ski.

– Men skal du bli toppidrettsutøver igjen kan du vel ikke drive med alt mye annet «rart»? Du er en svært opptatt herremann med mange jern i ilden?

– Nei. Jeg kan jo ikke det. Da blir det alvor. Jeg håper at jeg vet litt mer rundt satsingen i midten av april, og da skal jeg bestemme meg for veien videre.

– Det var snakk om østerriksk statsborgerskap, og at det måtte være i orden innen 1. mai om det skal bli aktuelt å stille i OL for Østerrike?

– Vi får se. Det jobbes med andre spor også. Jeg kan ikke røpe så mye ennå, sa Northug med verdens største smil om munnen.