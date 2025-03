Fotballdommerne gleder seg over VAR-nyvinning: – Mye kjappere enn i fjor

Til denne sesongen har leverandøren av det norske VAR-systemet (EVS) fått på plass et system som skal sikre raskere tegning av offsidelinjene takket være KI-teknologi.

VAR-ansvarlig Svein Oddvar Moen uttaler seg svært positivt til NFFs nettside etter at dommerne har fått testet nyvinningen. Han har stor tro på at ventetiden på offsideavgjørelser med VAR kortes ned.

– Det vil komme mye kjappere enn i fjor. Da brukte vi 14-15 sekunder på å få åpnet for å få en linje, nå er det på tre sekunder. Det er en enorm utvikling og blir veldig bra, sier Moen.

Bruken av VAR i norsk fotball har vært svært omstridt siden teknologien ble innført til 2023-sesongen.

Fotballtinget vedtok 1. mars at VAR skal videreføres i norsk fotball, til tross for at størsteparten av klubbene som skal spille med videoverktøyet stemte imot.

Eliteserien settes i gang med første serierunde lørdag, når Strømsgodset tar imot Rosenborg i Drammen klokken 16.00.

Målknapp

Toppdommer Kristoffer Hagenes er også storfornøyd etter å ha testet det nye systemet.

– Jeg hørte at det skulle være bra, men jeg ble veldig positivt overrasket da jeg fikk testet det. Det kommer til å ta ned mye tidsbruk og er en merkbar stor forskjell. Jeg er overbevist om at både tidsbruk og presisjon blir enda bedre, sier Hagenes.

Hagenes er også begeistret for «målknappen», som vil gi en bekreftelse på skjermen om at det ikke er mer å sjekke. Det vil føre til at man ikke trenger å vente på avspark for å være helt sikker på om et mål blir stående eller ikke.

Moen tror også at dømmingen vil forbedre seg kommende sesong med nye rutiner. VAR-teamene blir spisset ved at det har blitt etablert 16 faste VAR-team som starter de første rundene av Eliteserien.

– Så har vi en høy linje, vi griper ikke inn før vi tenker at vi må og at det er åpenbart. Det skal vi fortsette med. Så er fokuset som alltid å beskytte spillerne. Fot i hodet, i brystregionen og situasjoner der spillere blir utsatt for fare vil vi ha fokus på både på banen og på VAR-rommet, forteller Moen.

Supporterprotester

Det er fortsatt stor misnøye blant supportermiljøene i Norge, som har varslet protestaksjoner til de to første serierundene i Eliteserien og 1. divisjon.

Protestene handler riktignok først og fremst om å bevare medlemsdemokratiet i norsk fotball, som har blitt et tema i kjølvannet av VAR-debatten som har utspilt seg før og etter avstemningen på fotballtinget 1. mars.

Supporteraksjonene blir en såkalt «stemningsboikott», der supporterne som deltar ikke er på plass inne på stadion i det første kvarteret av kampene i de to første rundene av Eliteserien og 1. divisjon.

I fjor sommer ble det kaotiske scener med aksjoner på tribunen mot VAR i norsk toppfotball. Det ble blant annet kastet tennisballer og fiskekaker inn på banen, og en eliteseriekamp mellom Rosenborg og Lillestrøm ble stoppet og senere spilt for tomme tribuner.

Norsk Supporterallianse har uttalt at de ikke ønsker aksjoner som stopper kamper denne sesongen.