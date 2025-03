Seriestart er et magisk ord for alle fotballinteresserte. For femti år siden ble mye snudd på hodet.

Sesongen som begynner denne helgen mangler Lillestrøm, men inneholder Vålerenga. Et dypdykk i de femti årene som er gått siden Tom Lunds debut på øverste nivå i norsk fotball, viser oss hvordan fotballen går i sirkler. Klubber med suksess kan forsvinne, for så å komme kratffullt tilbake.

Da Tom Lund ble norsk fotballs største stjerne, besto landslaget kun av spillere fra norsk serie. Det laget som startet sesongen mot Moldova lørdag, hadde ingen spillere fra norsk serie i startelleveren.

Det hjalp at Tom Lund, tross en rekke tilbud fra utlandet, aldri forlot Lillestrøm. Slike spillere har vi ikke lenger.

Hva som kjennetegnet han? Han hadde et rykk og en gjennombruddskraft som vi måtte vente på John Carew for å se noe lignende av. Og i dag Erling Braut Haaland.

Bli med på en reise via hvert tiår fra 1975 til 2025 for å se hvordan ligaen har utviklet seg. Eller har den det? Banene har fått mer kunstgress enn gress, reglene er stort sett de samme, men VAR fantes ikke i 1975. Nå er det kommet for å bli.....

På 70-tallet var Viking Norges beste lag. Her er keeper Erik Johannessen i aksjon i cupfinalen mot Skeid i 1974. (NTB Nyheter/NTB)

1975: Tom Lund kom, VIF og Skeid rykket ned

Måten Lillestrøm raste gjennom seriesystemet på tidlig 70-tall endte i en norsk fotballrevolusjon. Det gikk rykter om dette laget fra Åråsen der brødrene Joar og Ivar Hoff trakk i trådene. I 1975 fikk de endelig sitt comeback på øverste nivå. Selveste Arve Opsahl var hentet inn for å løfte stemningen på Åråsen. Men det endte 0–0 mot Start i åpningskampen. Det var i neste hjemmekamp det eksploderte da Tom Lund driblet sju mann på dødlinja og scoret hat trick mot Mjøndalen.

Lillestrøm ledet serien i juni da Tom Lund ble langtidsskadd. Da fikk vi se mannens betydning for laget. Det stoppet opp for Lillestrøm, som endte på 7. plass. Men lagets inntreden var årets snakkis. Året etter ble de seriemester. Men i 1975 var det Viking som vant sitt fjerde seriegull på rad og befestet stillingen som 70-tallets lag i Norge.

Tom Lund ble senere både cupmester og seriemester og siden også trener for laget. Den første tittelen kom i 1976. Da hadde de gjort kontroversielle spillerkjøp og hentet nøkkelspillere fra Vålerenga og Skeid. Dette var noe nytt og breialt i norsk fotball. Lillestrøm var lokomotivet som tok norsk klubbfotball til profesjonell virksomhet. Lovene måtte endres.

Tom Lund ble sammen med Harald Berg kåret til århundrets beste spiller av Norges Fotballforbund. Berg, med fortid i Lyn og Bodø/Glimt tok steget ut og ble en av få norske proffspillere i Europa. Men ingen av dem møtte opp til prisutdelingen.

Tilbake til sesongstarten i 1975: På Bislett møttes Vålerenga og Skeid til derby i serieåpningen og Stein Thunberg (2) og Tor Egil Johansen sjokkerte VIF med sin 3-0-seier. Det gjorde Skeid til serieleder. Fjorårets cupmester skulle fortsette suksessen. Slik gikk det ikke. Både Vålerenga og Skeid rykket ned sammen med tidenes bunnlag Os, som ikke fikk seg en eneste seier i deres eneste sesong på øverste nivå.

Strømsgodsets Arne Dokken ble ligaens toppscorer med 18 mål på 22 kamper. Men i løpet av sesongen scoret Odd Iversen sitt hundrede mål på øverste nivå i karrieren. Han var inne i sin nest siste periode for Rosenborg før han gikk til VIF året etter.

Gull-sølv-bronse: Viking 30, Brann 27, Start 27. (To poeng for seier)

Nedrykk: Skeid 17, Vålerenga 16, Os 5.

Jan Hansen og Rosenborg vant seriefinalen på Lerkendal og sikret seg seriegullet i 1975. (Fjesme, Stein/NTB)

1985: Rosenborg tok gullet, VIF fikk toppscoreren

Etter at Vålerenga hadde vunnet serien i 1981, 1983 og 1984 og skulle bli 80-tallets lag i Norge, kom Rosenborg-skipet seilende. Lillestrøm hadde ledet serien siden fjerde serierunde og det ble en ren seriefinale på Lerkendal i siste runde. 28.569 tilskuere pakket seg inn på Lerkendal den oktoberdagen i det som fortsatt er publikumsrekorden på den arenaen. Den tidligere VIF-stopperen Trond Sollied ble matchvinner i det som ble lagets første seriegull siden 1971. En begynnende gullalder var på gang.

Vålerenga var eneste Oslo-lag i serien og laget kjempet seg inn på bronseplass, med god avstand opp til RBK og LSK. Men VIF fikk toppscoreren. Jørn Andersen hamret inn 23 mål på 22 kamper og det sendte VIF-spissen til tysk fotball og FC Nürnberg. Da jeg satt ved siden ham på flyet til en landskamp etter overgangen, hadde han skaffet seg fotballbladet Kicker for å lese seg opp om hva som ventet. Han kunne knapt et ord tysk. Det ordnet seg. I 1990 ble han tidenes første utenlandske spiller som ble toppscorer i Bundesliga. Og siden ble han landslagstrener for Nord-Korea i en av de mest snodige cv-ene i norsk fotball.

Gull-sølv-bronse: Rosenborg 33, Lillestrøm 32, Vålerenga 24. (To poeng for seier)

Nedrykk: Moss 19 (via kvalifisering, Brann 19, Eik 8.

Nils Arne Eggen i kjent positur. Tretten ligatitler på rad hentet Rosenborg i den store gullalderen. (Johannessen, Jan/NTB)

1995: Ligaen ble utvidet og Rosenborg dominerte totalt

Vi er inne i perioden der Nils Arne Eggen og Rosenborg har tatt over dirigentstokken og dette var lagets fjerde seriemesterskap i en serie som skulle ende på tretten strake. Dette sendte dem også inn i Mesterligaen og klubbens historiske oppgjør der. Den hjemlige serien var utvidet fra tolv til fjorten lag og det innebar at hele fire lag kom opp fra divisjonen under: Strindheim, Hødd, Molde og Stabæk. Det ambisiøse prosjektet til Stabæks Ingebrigt Steen Jensen hadde materialisert seg. Noen gullspenning ble det ikke ettersom Rosenborg bare tapte to kamper gjennom sesongen.

– Du er asfaltert fra nakken og ned, var et av sitatene Eggen leverte da han havnet i TV-diskusjon med Erik Solér etter en av utallige festkvelder på Lerkendal i denne perioden. To minutter senere omfavnet han motstanderen. Nils Arne Eggen ble tidenes mest fargerike norske trenerskikkelse i klubbfotballen.

Det som hadde hett 1. divisjon var nå omdøpt til Tippeligaen etter at Norsk Tipping som første aktør kjøpte sponsornavnet av ligaen noen år tidligere.

Vålerenga var også nå eneste Oslo-lag i serien og havnet på den berømmelige 7.-plassen som ble en kjedelig snittplassering senere, en plassering vi tipper dem på også i år.

Rosenborgs Harald Martin Brattbakk ble toppscorer med 26 mål på 26 kamper. Og han hadde sterke personligheter bak seg: Petter Belsvik med 22, Ole Gunnar Solskjær med 20 og Tore André Flo med 18. Solskjær var ett år unna sin overgang til Manchester United og hans store internasjonale karriere.

Gull-sølv-bronse: Rosenborg 62, Molde 47, Bodø/Glimt 43.

Nedrykk: Hødd 28, HamKam 27, Strindheim 17.

Vålerenga har avgjort seriemesterskapet i Skien i 2005. Thomas Holm, Bernt Hulsker, Freddy dos Santos, Christian Grindheim, Tom Henning Hovi og Stefan Ishizaki kan løfte pokalen etter 2-2 mot Odd i siste runde. (Erlend Aas/NTB)

2005: Gull på billigsalg? Vålerenga brydde seg ikke om det

Hvordan går det an å vinne ligaen uten å vinne noen av sine seks siste kamper? Vålerenga klarte det kunststykket i 2005. De avsluttet med 2–2 mot Odd i Skien og Tom Nordlies Start skjønner fortsatt ikke hvordan de klarte å rote bort det gullet. Vålerenga hadde kanskje et bedre lag året før da de tapte gullet på målstreken (målforskjell) for Rosenborg i en høydramatisk avslutning.

Med VIFs første seriegull siden 80-tallet var Rosenborgs tretten strake mesterskap brutt. Men Rosenborg tok en prestisjeseier da de slo Vålerenga 2–0 på Ullevaal i nest siste serierunde foran 24.894 tilskuere. For dette var året da også publikumstallene gikk til himmels. VIF hadde et publikumssnitt på over 15.500 tilskuere på Ullevaal.

Da passet det bra at de også ble seriemester og kunne feires på Rådhusplassen. Men det blitt kluss i feiringen da trener Kjetil Rekdal ble sittende fast i heisen i Rådhuset.

Men Lyn var også med i gullkampen dette året og trener Henning Berg mener fortsatt at en feil dommeravgjørelse i Ålesund i nest siste serierunde hindret et historisk gull til Lyn. Rett før hadde de slått Vålerenga 1–0 på et nesten utsolgt Ullevaal. Laget tok bronse bare to poeng bak VIF etter at Lyn slo nedrykksklare Bodø/Glimt 6–0 i siste serierunde. Resultatene minner oss om hvor mye som kan skje med klubber på 20 år. Siden gikk Lyn konkurs, mens Glimt ble landets beste lag.

Men sesongen avsluttet veldig trist da Fredrikstads Dagfinn Enerly ble skadet i den siste serierunden mot Start, han ble lam i nesten hele kroppen etter en rent uhell på banen. Siden har han vært en profilert aktør i kampen for å komme seg tilbake til livet. Hele norsk fotball omfavnet ham.

Toppscorer denne sesongen ble Tromsøs Ole Martin Årst med sine 16 mål på 26 kamper.

Gull-sølv-bronse: Vålerenga 46, Start 45, Lyn 44.

Nedrykk: Aalesund 27, Bodø/Glimt 24.

2015: Rosenborg har avgjort seriegullet to runder før slutt da de spilte 3-3 mot Strømsgodset i Drammen. Trener Kåre Ingebrigtsen omfavner Ørjan Berg. (Berit Roald/NTB)

2015: Rosenborgs seier og Vålerengas evige 7. plass

Nå var Tippeligaen utvidet til 16 lag, det ble enda flere kamper i en sesong der Kåre Ingebrigtsens Rosenborg var tilbake på tronen etter at Molde vant året før. Men skandalen var jo at Brann ikke var her etter klubbens første nedrykk siden 1986 året før.

Etter Lyns konkurs i 2010 var igjen Vålerenga eneste Oslo-lag. Kjetil Rekdal skulle igjen forsøke å bygge opp et gullag, og optimismen var stor etter seieren i åpningskampen mot Strømsgodset med 3–1 foran nesten 15.000 tilskuere på Ullevaal. Med spillere som Ghayas Zahid, Christian Grindheim, Daniel Fredheim Holm og Daniel Braaten var optimismen stor da laget lå på sølvplass etter 17 serierunder. Men høsten ble skuffende, laget hanglet for mye og endte på den 7.-plassen som man fikk inntrykk av at de havnet på hvert år i dette tiåret.

For på Lerkendal var det 19.000 tilskuere på plass for å se laget servere festfotball mot Aalesund i serieåpningen. Laget vant 5–0 med spillere som André Hansen, Stefan Strandberg, Tore Reginiussen, Alexander Søderlund og Pål Andre Helland i en underholdende startellever. De to sistnevnte scoret to mål hver.

Rosenborg vant begge oppgjørene mot Vålerenga, 2–1 på Ullevaal og 2–0 på Lerkendal. Det var over 20.000 tilskuere på begge kampene. Rosenborg toppet tabellen i 29 av 30 serieomganger og Kåre Ingebrigtsen ble både serie- og cupmester i sin første sesong som hovedtrener. Siden fikk selvsagt også han sparken. Ti år senere er han sportssjef i Ranheim i divisjonen under.

Vålerenga var i gang med å bygge sin nye arena på Valle som skulle tas i bruk to år senere.

Årets snodigste kamp var opplagt Tromsø-Vålerenga i mai, som endte 4–5. Lagene fulgte hverandre hele veien før dagens sportssjef i KFUM Oslo, Daniel Fredheim Holm ble matchvinner tre minutter før slutt.

Når vi ser trenernavnene blir vi minnet om hvilken stollek som foregår i den bransjen også. Dagens Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen ledet Bodø/Glimt, i Sarpsborg fant vi dagens VIF-trener Geir Bakke, Dag-Eilev Fagermo ledet Odd, Lars Bohinen var i Sandefjord, Erling Moe overtok etter Tor Ole Skullerud midt i sesongen i Molde, før også Moe ble erstattet av Ole-Gunnar Solskjær på slutten av sesongen. I dag er Solskjær og Moe trener og assistent i Besiktas i Tyrkia.

Toppscorer? Alexander Søderlund, Rosenborg med 22 mål på 30 kamper.

Gull-sølv-bronse: Rosenborg 69, Strømsgodset 57, Stabæk 56.

Nedrykk: Mjøndalen 21, Sandefjord 16.

Bodø/Glimt har allerede startet 2025-sesongen med å begeistre sine supportere i Europaligaen der de er klare for kvartfinale. (Lise Åserud/NTB)

2025: Alle tipper Bodø/Glimt som mester

Da har det gått 50 år og det skal lages tabelltips for enda en sesong. Og ekspertisen er ganske samstemte. Bodø/Glimt har etablert seg som norsk fotballs nye lokomotiv og rykker fra de andre både økonomisk og sportslig etter suksessen i Europa. Men hva skjer bak dem? Dagsavisen tror Rosenborg er på en ny opptur, mens Brann, Viking og Molde vil utfordre dem. Hva vil Per-Mathias Høgmo tilføre Molde? Vålerenga er tilbake etter en sesong på nivået under, og vi plasserer dem på den 7.-plassen som egentlig tilhører dem.

Hvem skulle tro at KFUM Oslo ble det andre Oslo-laget på øverste nivå? De gjorde en strålende debutsesong i fjor anført av den VIF-erfarne ledertrioen Johannes Moesgaard, Daniel Fredheim Holm og Thomas Holm. Vi setter dem på plassen foran VIF under forutsetning at de nå også vinner på sin egen arena, noe de sjelden gjorde i fjor. Vi tror nyopprykkede Bryne rykker ned sammen med Haugesund. Men vi garderer oss med at Erling Braut Haaland gir et par dagslønner til barndomsklubben Bryne og sikrer noen spillerkjøp i sommer....

Det eneste sikre her er at avistips uhyre sjelden går inn.

Avspark lørdag klokka 16.00 på Marienlyst i Drammen.

Gull-sølv-bronse (tips): Bodø/Glimt, Rosenborg, Brann.

Nedrykk (tips): Bryne, Haugesund.

---

FAKTA

Seriemestere fra 1975-2024:

Rosenborg 23 (1985, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 06, 09, 10, 15, 16, 17, 18)

Molde 5 (2011, 12, 14, 19, 22)

Viking 4 (1975, 79, 82, 91)

Lillestrøm 4 (1976, 77, 86, 89)

Vålerenga 4 (1981, 83, 84, 2005)

Bodø/Glimt 4 (2020, 21, 23, 24)

Start 2 (1978, 80)

Moss 1 (1987)

Brann 1 (2007)

Stabæk 1 (2008)

Strømsgodset 1 (2013)





Dagsavisen tabelltips 2025:

1. Bodø/Glimt

2. Rosenborg

3. Brann

4. Viking

5. Molde

6. KFUM Oslo

7. Vålerenga

8. Strømsgodset

9. Fredrikstad

10. Tromsø

11. Sarpsborg 08

12. Sandefjord

13. HamKam

14. Kristiansund

15. Bryne

16. Haugesund

Nr. 14 spiller kvalifisering, de to siste rykker ned.





Slik spilles første serierunde i 2025:

Lørdag 29 mars: 16.00: Strømsgodset – Rosenborg, 18.00: Fredrikstad – Brann.

Søndag 30. mars: 14.30: Vålerenga – Viking, 17.00: HamKam – Kristiansund, KFUM Oslo – Sandefjord, Molde – Sarpsborg, Tromsø – Haugesund, 19.15: Bryne – Bodø/Glimt.

---