Drømmestart for Fredrikstad som utklasset Brann

– Et brutalt møte med norsk eliteserie. Det første tapet som Brann-trener kommer i den første tellende kampen, og det tapet er stygt, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Alexandersson tok over ansvaret fra suksesstrener Eirik Horneland, som ledet laget til seriesølv i fjorårssesongen. Islendingen har med andre ord store sko å fylle.

– Jeg er skuffet over resultatet. Vi taper på dødballer og det fundamentale i spillet. Vi spiller kampen inn i deres hender. Vi er altfor «soft» og må vise mer karakter, sa Alexandersson.

Lørdag tapte hans mannskap de sentrale duellene og leverte en svak kamp på bortebane.

– 0-3-tap i årets første seriekamp er ikke noe annet enn en marerittstart for mannen som skal ta over for frelseren Horneland, slår BAs fotballekspert, Jonas Grønner, fast.

Felix Horn Myhre mener imidlertid at spillerne må ta ansvaret for tapet.

– Det var en grusom start. Vi blir rett og slett kriget litt ut av rytmen, og Fredrikstad er gode på det. Men jeg tror ikke vi skal skylde på ny trener i dag, det er ikke sånn det fungerer. Han kan ikke stå i boksen og heade unna lange innkast, det er det vi som må gjøre, sa han.

Lange innkast

Sju minutter før full tid hamret Henrik Skogvold inn 3-0 på full volley og gjorde ydmykelsen komplett. Før det hadde en tung førsteomgang lagt grunnlaget for nederlaget.

Ti minutter var spilt da Emil Holten headet et langt innkast fra Daniel Eid rett i nettet. Det sørget for stormende jubel fra en nesten fullsatt Fredrikstad stadion.

– Det er verdensklasse på de innkastene her. Det er helt perfekt, snakk om x-faktor, sa Simen Stamsø-Møller på TV 2s sending.

– Brann er kriminelt dårlig forberedt på Fredrikstad sine lange innkast! Om du blir overrasket over at Daniel Eid har elleville innkast, så har du forsømt hjemmeleksene noe så brutalt, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Litt senere smalt Patrick Metcalfe ballen til i ryggen på Emil Kornvig, som lå nede på gresset, og ballen gikk i bue over Mathias Dyngeland og inn i mål.

Utrolig trippelredning

Brann skapte en enorm trippelmulighet halvveis inn i andreomgangen, men Jonathan Fischer nektet å slippe inn, og vertene kunne etter hvert juble for en perfekt seriestart.

– Han stopper Branns tre største sjanser, Branns tre eneste sjanser i løpet av tre sekunder, utbrøt Stamsø-Møller etter Fischers trippelredning.

FFK imponerte i comebacket til Eliteserien i fjor. Der endte de på sjetteplassen, bare to poeng bak Rosenborg på den siste europaplassen. I cupfinalen slo de Molde på straffespark.

Neste runde møter de Rosenborg på bortebane. Brann tar da imot Tromsø i Bergen.

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag, 1. serierunde:

Strømsgodset – Rosenborg 1-2 (0-1)

Fredrikstad – Brann 3-0 (2-0)

Spilles søndag: Vålerenga – Viking, HamKam – Kristiansund, KFUM Oslo – Sandefjord, Molde – Sarpsborg, Tromsø – Haugesund, Bryne – Bodø/Glimt.

---