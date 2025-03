Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder det brasilianske fotballforbundet fredag.

– Dorival Junior har ikke lenger ansvaret for Brasils landslag. Styret takker ham og ønsker ham lykke til videre i karrieren, skriver de.

62-åringen tok over ansvaret for landslaget i januar 2024. Han har tidligere hatt ansvaret for en lang rekke klubber i Brasil.

Brasil røk på et ydmykende tap for Argentina natt til onsdag norsk tid og er nummer fire på tabellen i VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika.