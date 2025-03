Vålerenga sikret seg brasiliansk back

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble klart to dager før Vålerenga serieåpner hjemme mot Viking i Eliteserien. VIF melder om låneavtalen på eget nettsted.

De Oliveira er 23 år gammel og har spilt 49 Allsvenskan-kamper for Halmstad. Overgangen til Vålerenga gikk i boks torsdag kveld, like før overgangsvinduet i norsk fotball ble lukket.

– Det ble en kamp mot klokka, og vi er svært fornøyde med at det løste seg. «Vini» er meget god offensivt og hadde sju målgivende på et lag som slet i bunnen i Allsvenskan i fjor. Vi vil ikke rekke å få ham spilleklar til søndag, men jobber for å få ham tilgjengelig mot Sarpsborg 08 neste helg, sier sportssjef Joacim Jonsson i Vålerenga.

Han forteller også at VIF har snust på brasilianeren tidligere, men at de ikke hadde økonomisk mulighet til å hente ham i fjor.