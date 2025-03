Supporterforening vil ha «stemningsboikott» i eliteserieåpningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bakgrunnen er det mange i supportermiljøet er en utfordring av medlemsdemokratiet i norsk fotball.

«Norsk fotballklubber er eid og styrt av medlemmene. Det sikrer oss mot at kapitalsterke krefter overtar og ødelegger klubbene vi elsker, slik vi ser i mange andre land», skriver NSA og fortsetter:

«Under de to første rundene av Eliteserien og OBOS-ligaen 2025 vil norske supportermiljøer markere at denne modellen er under angrep».

Tomt i et kvarter

Måten de ønsker å gjøre det på, er at folk på tribunen skal være stille de femten første minuttene av hver kamp i de to første serierundene.

Vålerengas supporterforening, Klanen, skriver på X at den vil være med på stilleaksjonen.

«Etter 15 minutter drar vi i gang et voldsomt trøkk. På denne måten viser vi kontrasten mellom det store engasjementet vi har rundt fotballen i dag, og det som kan være den triste realiteten om fotballpampene vinner igjennom med sitt spill», heter det i meldingen.

Tribunedelen Østblokka vil stå tomt de første 15 minuttene i serieåpningen mot Viking søndag.

Fiskekaker

I fjor sommer ble det kaotiske scener og aksjoner særlig mot VAR i norsk toppfotball. Det ble blant annet kastet tennisballer og fiskekaker inn på banen, og en eliteseriekamp mellom Rosenborg og Lillestrøm ble stoppet og senere spilt for tomme tribuner.

Norsk Supporterallianse hevder at det kommer «signaler fra noen fotballedere om at det er nødvendig å endre klubbmodellen, fordi medlemmene har begynt å ta i bruk den makten de alltid har hatt gjennom årsmøtet i klubben». De konkluderer:

«Den åpenbare og enkleste veien fremover for norsk fotball er flere klubbmedlemmer og mer kunnskap om organisasjonsdemokrati i klubbene og NTF».

Eliteserien for menn starter med kamper lørdag og søndag, mens OBOS-ligaen (1. divisjon) spiller alle sine oppgjør mandag.