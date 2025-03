Reistad kåret til årets håndballspiller i verden for andre gang på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder Det internasjonale håndballforbundet (IFH) i en pressemelding. Reistad vant også prisen for 2023.

«Reistad dominerte stemmegivningen fra supporterne og vant med god margin foran sine rivaler. Antall stemmer avgitt for den norske bakspilleren var større enn det samlede antallet for de to andre kandidatene, Estelle Nze Minko og Kari Brattset Dale», heter det i meldingen.

Det er en kombinasjon av stemmer fra fans, landslagssjefer og IHF-medlemmer som avgjør hvem som vinner prisen.

Reistad ble med det den tredje kvinnen til å ha vunnet prisen to ganger på rad eller mer. Først var det den ungarske bakspilleren Bojana Radulović, etterfulgt av den rumenske venstrebackspilleren Cristina Neagu.

Den norske stjernen var en viktig brikke på laget som vant OL-gull i Paris i fjor sommer og EM-gull i vinter.

Danske Mathias Gidsel ble kåret til årets mannlige spiller i verden, mens tyske Renārs Uščins (menn) og Petra Simon (kvinner) fra Ungarn fikk prisen som de beste unge spillerne.